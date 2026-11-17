(GLO)- Tỉnh ủy Ninh Bình vừa công bố 46 quyết định về công tác cán bộ, trong đó 38 người được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã. Tại Thái Nguyên, 2 lãnh đạo được bổ nhiệm vào Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngày 16-11, Tỉnh ủy Ninh Bình và Tỉnh ủy Thái Nguyên lần lượt công bố các quyết định về công tác cán bộ. Trong đó, Ninh Bình công bố 46 quyết định nhân sự; Thái Nguyên điều động, bổ nhiệm 2 lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình trao các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Báo Ninh Bình/TPO

Cụ thể, tại Ninh Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố 46 quyết định về công tác cán bộ. Trong đó, 8 cán bộ lãnh đạo được điều động nhận nhiệm vụ thành viên chuyên trách tại Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Thường trực Tỉnh ủy; 38 cán bộ được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy tại 37 xã, phường.

Cùng ngày, tại Thái Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Vũ Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 15-11-2026.

Trước đó, ngày 12-11, Thái Nguyên cũng công bố một số quyết định nhân sự khác. Trong đó, Ban Bí thư chỉ định ông Trần Xuân Trường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vạn Xuân tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Bình trao quyết định bổ nhiệm cho ông Bùi Thanh Hải (bìa trái) và ông Vũ Việt Dũng. Ảnh: TPO

Thường trực HĐND tỉnh cũng tiếp nhận, bổ nhiệm bà Phạm Thị Hương Sen - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính. Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 15-11-2026.

Việc kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cán bộ tại 2 địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, nhất là trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.