(GLO)- Chiều 27-11, Đảng ủy phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc chỉ định bổ sung 4 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Diên Hồng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường đã công bố Quyết định số 1544-QĐ/TU ngày 18-11-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định bổ sung 4 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường Diên Hồng khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: Phan Thị Thu Trang - Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; Nguyễn Thị Hoàng Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Nông dân phường; Đồng Ngọc Mậu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường; Võ Ngọc Sơn - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý phường Diên Hồng.

Thường trực Đảng ủy phường trao quyết định và tặng hoa cho 4 đồng chí được chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành. Ảnh: Đỗ Hằng

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng chúc mừng 4 đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, chỉ định bổ sung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường.

Bí thư Đảng ủy phường đề nghị các đồng chí trên cương vị công tác tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên; chủ động nghiên cứu, nắm vững quy chế làm việc, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp trí tuệ vào hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ phường.

Đồng thời, cần phát huy kinh nghiệm thực tiễn, sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, góp phần xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí cũng đề nghị tập thể Ban Chấp hành tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ các đồng chí mới được bổ sung nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.