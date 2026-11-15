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Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự lãnh đạo tại 5 tỉnh, thành phố

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NHÃ UYÊN (theo VGP News, VTV, Vietnam+)

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tại 5 tỉnh, thành phố gồm: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Thái Nguyên, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Theo đó, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Được.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang (giữa) tặng hoa chúc mừng ông Lê Quốc Phong (phải) đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 thay ông Nguyễn Văn Được (trái) đi nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: TTXVN

Tại TP. Đồng Nai, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bà Trương Thị Hương Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính TP. Đồng Nai giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ này đối với ông Lê Trường Sơn.

Tại tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Thành Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đối với tỉnh Đồng Tháp, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Hà Luân - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tỉnh Vĩnh Long có 3 nhân sự được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, gồm: ông Trương Đặng Vĩnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; ông Dương Văn Phúc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng; bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031 đối với bà Nguyễn Thị Bé Mười.

Việc phê chuẩn các chức danh lãnh đạo UBND tại 5 địa phương là bước tiếp theo trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền nhiệm kỳ 2026-2031, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

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