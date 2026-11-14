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Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

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MAI LÂM (theo TPO, chinhphu)

(GLO)- Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Theo thông báo của Văn phòng Quốc hội, tại kỳ họp thứ 2, từ 14 giờ 10 đến 14 giờ 30 ngày 13-11, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp riêng, xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng, thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Cụ thể, căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, sau khi nghe tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín, biểu quyết thông qua và ban hành Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XVI đối với ông Hồ Sỹ Hùng.

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Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch VCCI. Ảnh: quochoi.vn

Ông Hồ Sỹ Hùng sinh ngày 14-4-1968, tại xã Phú Nghĩa, tỉnh Nghệ An. Ông Hồ Sỹ Hùng học Đại học Kinh tế quốc dân chuyên ngành Kinh tế vật tư, được công nhận học vị tiến sĩ kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa vào năm 1996, được phong hàm Phó Giáo sư năm 2012.

Ông Hồ Sỹ Hùng đã có nhiều năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trước đây), trong đó từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp.

Từ tháng 9-2018, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Từ tháng 3-2025, ông Hồ Sỹ Hùng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính, đảm nhận các nhiệm vụ như xây dựng chính sách và chỉ đạo thực hiện chính sách thuộc mảng pháp chế, kế toán, kiểm toán, bảo hiểm xã hội…

Tháng 11-2025, ông Hồ Sỹ Hùng được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 3-2026, ông Hồ Sỹ Hùng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, thuộc đoàn TP. Hà Nội.

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