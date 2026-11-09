Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Bình giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Chiều 9-11, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo quyết định, Ban Bí thư điều động, chỉ định đồng chí Trần Quốc Bình tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Bình. Ảnh: Lê Hiếu/Báo Hưng Yên

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, việc điều động cán bộ là chủ trương của Ban Bí thư nhằm tăng cường cán bộ lãnh đạo cho các địa phương, giúp cán bộ trẻ rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn.

Theo đánh giá của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, trong quá trình công tác, đồng chí Trần Quốc Bình là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, phương pháp làm việc thận trọng, khách quan và có nhiều kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm chắc tình hình thực tiễn địa phương, thường xuyên sâu sát cơ sở, gần gũi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng thời, nghiên cứu kỹ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I và chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, từ đó tham mưu, đề xuất những chủ trương, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Bình phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Lê Hiếu/Báo Hưng Yên

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Quốc Bình bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi được Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách mới. Đặc biệt, việc một người con của Hưng Yên được trở về công tác, trực tiếp góp sức xây dựng quê hương là niềm xúc động đặc biệt đối với bản thân.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khẳng định sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững đoàn kết, kỷ luật, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên đi cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí cũng cam kết phát huy kinh nghiệm trong quá trình công tác, làm việc với tinh thần tận tâm, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, góp phần xây dựng Hưng Yên ngày càng phát triển.