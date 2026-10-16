Ông Lê Trương Hải Hiếu giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Trưa 16-10, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Lê Trương Hải Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Ông Lê Trương Hải Hiếu sinh ngày 7-9-1981, quê ở tỉnh Đồng Tháp (Tiền Giang cũ); trình độ tiến sĩ kinh tế - chính trị, thạc sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Trương Hải Hiếu (bìa phải) được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Định/TTO

Ông Hiếu có quá trình công tác gắn với Đoàn - Hội tại TP. Hồ Chí Minh. Sau khi đi học cao học tại Mỹ, ông về công tác ở Ban Thanh niên - Trường học Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh, Bí thư Quận đoàn Quận 1.

Từ tháng 2-2010, ông Hiếu làm Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành, Phó Chủ tịch rồi Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 1. Tháng 8-2015, ông Hiếu chuyển công tác, giữ chức Chủ tịch UBND quận 12, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh.

Đến tháng 7-2021, ông Hiếu làm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố và làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Lạc từ tháng 7-2025 (thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính) đến nay.

Lãnh đạo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh bày tỏ tin tưởng ông Hiếu trên cương vị mới sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh.