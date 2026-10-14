Đề nghị kỷ luật ông Sử Ngọc Anh: Ủy ban Kiểm tra Trung ương chỉ rõ những vi phạm nghiêm trọng

(GLO)- Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định ông Sử Ngọc Anh có những vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và địa phương, đồng thời đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật.

Ngày 14-10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 14 dưới sự chủ trì của ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Sử Ngọc Anh. Ảnh: Znews

Tại kỳ họp, cơ quan này xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh, trong đó có trường hợp ông Sử Ngọc Anh - nguyên Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Sử Ngọc Anh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Sử Ngọc Anh còn vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Theo đánh giá của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan và đơn vị công tác.

Căn cứ tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định trường hợp ông Sử Ngọc Anh đến mức phải thi hành kỷ luật; đồng thời đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông.

Cũng tại kỳ họp thứ 14, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả giám sát một số tổ chức Đảng và chỉ ra những vi phạm, khuyết điểm tại Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính và Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước.

Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, cơ quan kiểm tra nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, tổ chức này còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và một số nghị quyết của Bộ Chính trị; thực hiện các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước; kê khai, công khai tài sản, thu nhập.

Trong khi đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước còn có những vi phạm, khuyết điểm liên quan đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, công tác tổ chức, cán bộ; triển khai một số nghị quyết, quy định của Bộ Chính trị; thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo chức năng, nhiệm vụ được giao và kê khai, công khai tài sản, thu nhập.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu 2 ban thường vụ nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ngoài ra, tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khiển trách Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030; cảnh cáo 2 đảng viên và khiển trách 23 đảng viên thuộc các tổ chức Đảng có liên quan khác.