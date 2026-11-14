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Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đồng bộ dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên đạt tối thiểu 98% trước 30-11

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(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Công văn số 784-CV/TU, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên và số hóa hồ sơ đảng viên; trong đó làm sạch, đồng bộ dữ liệu đạt tối thiểu 98% trước ngày 30-11.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, mặc dù các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn tỉnh đã tập trung triển khai nhiệm vụ số hóa tài liệu, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức Đảng và đảng viên, song tiến độ thực hiện nhìn chung vẫn chậm, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn và thời gian hoàn thành không còn nhiều.

Ở cả 2 nhiệm vụ, bên cạnh một số đơn vị đã hoàn thành 100%, vẫn còn nhiều đơn vị có tỷ lệ thực hiện thấp.

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Cán bộ Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Bình Phú vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa tập trung số hóa hồ sơ đảng viên. Ảnh: Q.T

Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu, tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm hoàn thành chuẩn hóa, làm sạch, đối soát và đồng bộ dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên đạt tối thiểu 98% trước ngày 30-11; đồng thời hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên trước ngày 31-12-2026.

Để bảo đảm tiến độ, các đơn vị phải bố trí, huy động nhân lực; tập trung chỉ đạo bí thư chi bộ, bí thư đảng bộ khẩn trương phê duyệt dữ liệu đảng viên đã được làm sạch, đẩy nhanh việc scan hồ sơ để số hóa. Đồng thời, rà soát thiết bị, kịp thời đề nghị cấp bổ sung chữ ký số đối với những trường hợp chưa có để thực hiện phê duyệt dữ liệu trên hệ thống.

Tỉnh ủy cũng yêu cầu huy động đoàn viên, thanh niên và tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ đảng viên lớn tuổi, người còn hạn chế trong sử dụng thiết bị thông minh, đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện làm sạch dữ liệu.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan thường xuyên nắm tình hình, tổng hợp kết quả, kịp thời hướng dẫn, đôn đốc và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

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