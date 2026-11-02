Khắc phục khó khăn, đẩy nhanh số hóa dữ liệu đảng viên

(GLO)- Dù còn khó khăn về nhân lực, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin, các tổ chức đảng ở Gia Lai đang chủ động huy động nguồn lực, tranh thủ thời gian ngoài giờ hành chính để đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ đảng viên.

Cùng với yêu cầu hoàn thành đúng tiến độ, việc chuẩn hóa, kiểm tra, đối soát dữ liệu được chú trọng nhằm bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, thống nhất.

Nỗ lực từ cơ sở

Thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 1-8-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy xã Bình Phú đã phát động Chiến dịch “100 ngày chuẩn hóa, số hóa dữ liệu đảng viên”.

Với gần 850 đảng viên trong toàn Đảng bộ, khối lượng hồ sơ cần chỉnh lý, chuẩn hóa và số hóa khá lớn, trong khi Ban Xây dựng Đảng chỉ có 5 cán bộ, chuyên viên, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa triển khai công việc này.

Bà Trần Thị Liễu - chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Bình Phú - cho biết, cán bộ trong Ban phải chủ động sắp xếp công việc, tranh thủ ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật để bảo đảm tiến độ. Bình quân, mỗi chuyên viên đặt mục tiêu xử lý 8-10 bộ hồ sơ/ngày.

Quá trình số hóa còn gặp trở ngại do hệ thống cơ sở dữ liệu chưa ổn định, tải hồ sơ chậm, có thời điểm không thể thực hiện. Số lượng máy vi tính hạn chế cũng ảnh hưởng đến năng suất xử lý.

Tại phường An Phú, khối lượng hồ sơ cần xử lý cũng khá lớn do Đảng bộ có đông đảng viên. Ông Giang Trường - chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường - cho hay, nhiều hồ sơ của cán bộ, đảng viên nghỉ hưu trước năm 2000, trong đó có những người từng công tác trong quân đội, đã cũ, rách nát, gây khó khăn cho việc phân loại, chỉnh lý và số hóa.

Ông Giang Trường - chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường An Phú xử lý hồ sơ đảng viên phục vụ số hóa. Ảnh: Q.T

Bên cạnh đó, phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên thường xuyên vận hành chậm, mất kết nối hoặc lỗi khi tải dữ liệu. Cán bộ phải tranh thủ giờ nghỉ trưa, ngoài giờ hành chính, tận dụng những lúc hệ thống ổn định để xử lý hồ sơ.

Còn tại xã Ia Hrú, dù gặp khó khăn về nhân lực, hạ tầng công nghệ và việc rà soát, đối chiếu hồ sơ, cán bộ Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã vẫn nỗ lực khắc phục, tranh thủ cả ngày nghỉ cuối tuần để triển khai. Theo Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Trần Thị Hiền, đến nay, xã đã quét 500/570 hồ sơ, tải lên hệ thống 450 hồ sơ.

Huy động nguồn lực, bảo đảm chất lượng

Với khoảng 1.440 đảng viên, Đảng ủy phường An Phú đã thành lập tổ số hóa gồm 9 thành viên, đồng thời huy động cán bộ, đảng viên trẻ tham gia hỗ trợ. Các tổ chức Đảng được đề nghị bố trí thêm nhân lực phối hợp chỉnh lý, phân loại và số hóa hồ sơ.

Thường trực Đảng ủy phường thường xuyên chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, giao Văn phòng Đảng ủy phường rà soát, bố trí kinh phí phục vụ các điều kiện cần thiết.

Ông Nguyễn Thanh Sáng - Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường An Phú - cho biết, đến nay, công tác chỉnh lý hồ sơ tại phường đạt khoảng 50%, scan tài liệu đạt khoảng 30%, trong khi việc cập nhật hồ sơ lên hệ thống đạt hơn 20%.

Ở xã Bình Phú, cùng với phân công nhiệm vụ, tăng cường phối hợp giữa các chi bộ, địa phương xác định việc khắc phục hạn chế về thiết bị, đường truyền mạng và phần mềm là yêu cầu cấp thiết.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Bình Phú vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa tập trung số hóa hồ sơ đảng viên. Ảnh: Q.T

Cán bộ tập trung nhiệm vụ chuyên môn trong giờ hành chính, dành thời gian ngoài giờ cho công tác số hóa. Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường giao chỉ tiêu cụ thể để từng người phấn đấu hoàn thành.

“Đến cuối tháng 10-2026, Bình Phú đã hoàn thành số hóa hồ sơ các đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã quản lý, cùng hồ sơ cán bộ chủ chốt và Ban Chấp hành; hồ sơ các đảng viên còn lại đã được rà soát và đang tiếp tục số hóa. Xã phấn đấu hoàn thành toàn bộ hồ sơ đảng viên trước ngày 31-12-2026” - bà Trần Thị Hoàng Vương - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Bình Phú - nhấn mạnh.

Tính đến cuối tháng 10-2026, Gia Lai đã số hóa 54.532/152.441 hồ sơ đảng viên, đạt 35,77%. Để đẩy nhanh tiến độ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu bí thư các đảng ủy trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra; khẩn trương bổ sung nhân lực, bố trí, điều phối máy scan và thiết bị phù hợp, khắc phục tình trạng thiếu nhân lực, thiết bị hoặc năng suất quét thấp.

Các đơn vị cần rà soát, chuẩn hóa hồ sơ; xử lý dữ liệu sai, thiếu, trùng lặp, không thống nhất; cập nhật thông tin phát sinh hằng ngày, bảo đảm an toàn, bảo mật.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời chấn chỉnh những nơi thực hiện chậm và báo cáo khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, xử lý. Chỉ xác nhận hoàn thành khi dữ liệu đã được kiểm tra, đối soát, đồng bộ và có thể khai thác trên hệ thống.

Số hóa hồ sơ đảng viên không chỉ bảo đảm tiến độ mà còn phải chú trọng chất lượng dữ liệu. Việc chuẩn hóa, cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác, đồng bộ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.