Sai phạm ở kỳ thi tốt nghiệp THPT: Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang bị kỷ luật

Ngày 13-11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương công bố thông cáo kỳ họp thứ 16, trong đó quyết định thi hành kỷ luật nhiều tổ chức Đảng, cán bộ tỉnh Tuyên Quang do vi phạm trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm 2024-2026.

Theo thông cáo, Đảng ủy UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 vi phạm quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ông Phan Huy Ngọc. Ảnh: Duy Tuấn/VnE

Nhiều cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, có hành vi tiêu cực, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm 2024 và 2025, Đảng ủy UBND tỉnh Hà Giang (cũ) và Đảng ủy UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025 cũng bị xác định vi phạm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra vi phạm, khuyết điểm tại UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi, Sở GD&ĐT, Hội đồng thi và các ban thuộc Hội đồng thi.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, UBKT Trung ương quyết định cảnh cáo Đảng ủy UBND tỉnh Tuyên Quang và Đảng ủy Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

Về cá nhân, ông Phan Huy Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang bị kỷ luật khiển trách. Trong khi đó, bà Vương Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi bị kỷ luật cảnh cáo.

Bà Vương Ngọc Hà. Ảnh: Cổng TTĐT Tuyên Quang/VOV

Cùng hình thức cảnh cáo với bà Hà có 5 cán bộ khác, gồm: ông Bùi Quang Trí và ông Đinh Thế Hiệp, cùng là Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Vũ Lương Thạch - Phó Chánh Thanh tra tỉnh; bà Hoàng Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng (Sở GD&ĐT); ông Hoàng Đức Trinh - cán bộ Công an phường Minh Xuân.

Ngoài ra, UBKT Trung ương quyết định khiển trách 6 tổ chức Đảng, gồm: Đảng ủy UBND tỉnh Hà Giang (cũ), Đảng ủy UBND tỉnh Tuyên Quang, Đảng ủy Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang (cũ), Đảng ủy Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025; Đảng ủy Thanh tra tỉnh Tuyên Quang và Đảng ủy Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Tuyên Quang) nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với ông Phan Huy Ngọc, 12 cán bộ khác bị khiển trách. Trong số này có ông Trần Đức Quý - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo thi năm 2024; ông Hoàng Việt Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026, Trưởng Ban Chỉ đạo thi các năm 2024, 2025; ông Ngô Xuân Nam - Chánh Thanh tra tỉnh cùng một số lãnh đạo ngành Giáo dục và Công an.

Đáng chú ý, UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Vũ Đình Hưng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang.

Đối với ông Đàm Bạch Dương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình, Trưởng đoàn kiểm tra công tác coi thi năm 2026 tại Tuyên Quang, UBKT Trung ương xác định vi phạm nghiêm trọng đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các tổ chức đảng, đảng viên liên quan; ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức Đảng và 21 đảng viên, xóa tên 1 đảng viên theo kết luận của UBKT Trung ương.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT được yêu cầu chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với các tổ chức Đảng, đảng viên có liên quan; sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT, bảo đảm chặt chẽ, tránh phát sinh vi phạm.