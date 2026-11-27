(GLO)- Việt Nam dự kiến tổ chức hơn 200 hoạt động trong Năm APEC 2027 tại 7 tỉnh, thành phố, trong đó có 11 hội nghị cấp bộ trưởng và đối thoại cao cấp. Gia Lai sẽ mở màn với hội nghị ISOM vào tháng 12-2026, Phú Quốc là nơi diễn ra Tuần lễ Cấp cao tháng 11-2027.

Sáng 27-11, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 tổ chức họp báo quốc tế về Năm APEC 2027, công bố những định hướng lớn, chủ đề, các ưu tiên hợp tác và kế hoạch tổ chức các hoạt động của Việt Nam trong năm đảm nhiệm vai trò chủ nhà Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Ông Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: CTV/Dân trí

Thông tin tại họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ - Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027 - cho biết: Việt Nam dự kiến tổ chức hơn 200 hoạt động lớn, nhỏ trong năm 2027, trong đó có 11 hội nghị cấp bộ trưởng và các hoạt động đối thoại cao cấp.

Các hoạt động sẽ diễn ra tại 7 tỉnh, thành phố gồm: Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và An Giang. Trong đó, Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp (ISOM) sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-12-2026 tại tỉnh Gia Lai, mở đầu chuỗi hoạt động chuẩn bị cho Năm APEC 2027. Đây cũng là dịp để địa phương quảng bá tiềm năng kinh tế, văn hóa, du lịch và hình ảnh của tỉnh đến bạn bè quốc tế.

Tâm điểm của Năm APEC 2027 là Tuần lễ Cấp cao, dự kiến diễn ra vào tháng 11-2027 tại Phú Quốc (An Giang), với sự tham dự của lãnh đạo các nền kinh tế thành viên và lãnh đạo các nước khách mời.

Theo dự kiến, tuần lễ có thể thu hút trên 10.000 đại biểu và trên 3.000 phóng viên trong nước, quốc tế. Sự kiện được kỳ vọng tạo cú hích để Phú Quốc phát triển đồng bộ hạ tầng, tăng cường kết nối quốc tế, bứt phá trở thành một trung tâm kinh tế, dịch vụ của khu vực.

Chủ đề chính thức của Năm APEC 2027 là “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”. Chủ đề thể hiện định hướng lấy tự cường làm nền tảng, đổi mới sáng tạo làm động lực, tăng cường hợp tác để thích ứng với những chuyển biến sâu sắc của thời đại và cùng định hình tương lai thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trên cơ sở tham vấn các nền kinh tế thành viên, Việt Nam đề xuất 3 ưu tiên hợp tác trọng tâm gồm: nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống người dân.

Các đại biểu tại lễ công bố Cổng thông tin điện tử về Năm APEC Việt Nam 2027. Ảnh: CTV/Dân trí

Để phục vụ sự kiện, Việt Nam đang đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình hạ tầng trọng điểm tại Phú Quốc, trong đó có mở rộng sân bay quốc tế Phú Quốc, xây dựng trung tâm hội nghị và các tuyến giao thông kết nối. Công tác bảo đảm an ninh, y tế, hậu cần cũng được chuẩn bị với yêu cầu cao.

Đây là lần thứ ba Việt Nam đăng cai APEC, sau các năm 2006 và 2017, đồng thời đánh dấu 30 năm Việt Nam tham gia diễn đàn. Việc tổ chức Năm APEC 2027 được xác định là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng hàng đầu của Việt Nam đến năm 2030, góp phần khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong hợp tác khu vực.