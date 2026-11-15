Phường Thống Nhất hoàn thành bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031

Cử tri tổ dân phố 2 tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Bá Bính

Công tác tổ chức được triển khai theo đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, tạo điều kiện để cử tri đại diện hộ gia đình trực tiếp thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn người đại diện cho cộng đồng dân cư.

Theo báo cáo kết quả, toàn phường có 10.825 cử tri đại diện hộ gia đình, trong đó có 7.801 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 72,06%. Một số TDP có tỷ lệ cử tri tham gia cao như: Plei Kép đạt 94,28%, Bruk Ngol đạt 92,40%, TDP 2 đạt 86,77% và TDP 7 đạt 82,63%. Đáng chú ý, tại 7/11 TDP, người được bầu nhận được 100% số phiếu đồng ý.

Việc tổ chức bầu tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2026-2031 góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, lựa chọn những người có uy tín, tinh thần trách nhiệm, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Qua đó, tăng cường vai trò cầu nối giữa chính quyền địa phương với người dân, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại cộng đồng dân cư.