Phường An Nhơn Nam hướng dẫn nghiệp vụ bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026-2031

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Tại hội nghị, bà Lâm Thị Ánh Nguyệt - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường đã trực tiếp hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: ĐVCC

Nội dung hướng dẫn nghiệp vụ tập trung vào công tác chuẩn bị bầu cử; nhiệm vụ của tổ bầu cử; lập, niêm yết danh sách đại diện hộ gia đình và danh sách người ứng cử; chuẩn bị hồ sơ, phiếu bầu, hòm phiếu và các điều kiện phục vụ ngày bầu cử tổ trưởng tổ dân phố.

Bên cạnh đó, đại biểu còn được hướng dẫn trình tự tổ chức khai mạc, điều hành việc bỏ phiếu, kiểm phiếu, lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ và báo cáo kết quả bầu cử.

Triển khai nội quy phòng bỏ phiếu, hướng dẫn trang trí, bố trí khu vực bầu cử bảo đảm trang trọng, thuận tiện; chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm an ninh, trật tự và tạo điều kiện để đại diện các hộ gia đình tham gia bỏ phiếu.

Theo kế hoạch, cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường An Nhơn Nam (nhiệm kỳ 2026-2031) được tổ chức vào chủ nhật (22-11-2026).