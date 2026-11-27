(GLO)- Liên quan cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với 3 đảng viên, đồng thời kỷ luật nhiều tổ chức đảng và đảng viên sai phạm.

Ngày 26-11, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 17 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục xem xét kết quả kiểm điểm, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm liên quan đến cuốn sách “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng”.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận trách nhiệm và tự nhận hình thức kỷ luật.

Qua các kỳ họp, xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 3 đảng viên; cách tất cả các chức vụ trong Đảng 1 đảng viên; cảnh cáo 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên; khiển trách 1 tổ chức đảng và 24 đảng viên; kiểm điểm đối với 51 tổ chức đảng và 97 đảng viên có liên quan.

Trước đó, tại kỳ họp lần thứ 13, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kết quả kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ luật đối với Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng một số tổ chức đảng, đảng viên liên quan.

Theo kết luận, Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 và một số tổ chức đảng, đảng viên liên quan đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác đọc lưu chiểu, đăng tin, đưa tin, viết bài, gây dư luận xấu. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định những vi phạm này đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khiển trách Chi bộ Cục Xuất bản, In và Phát hành nhiệm kỳ 2025-2030 cùng 23 đảng viên; cảnh cáo 2 đảng viên.

Trước đó, ngày 15-7-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thúy Hằng - Giám đốc NXB Hội Nhà văn; Đào Bá Đoàn - Tổng Biên tập NXB Hội Nhà văn và Nguyễn Văn Yên - Trưởng Ban Biên tập NXB Hội Nhà văn.

Theo tài liệu điều tra, cả 3 bị can trên đã có hành vi biên tập, chỉnh sửa, xuất bản, quảng bá cuốn sách có tựa đề "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng".

Cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" bị phát hiện có nội dung sai sự thật, xuyên tạc lịch sử. Ảnh: Cục Báo chí/TNO

Nội dung của cuốn sách này có tính chất xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.

Hành vi vi phạm của các đối tượng đã phạm vào tội "Làm, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.