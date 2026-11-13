Gia Lai trao đổi định hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác với tỉnh Sơn Đông

(GLO)- Chiều 12-11, tại TP. Đức Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã gặp gỡ đại diện chính quyền tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), trao đổi định hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị trong thời gian tới.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Gia Lai có bà Lý Hồng - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ Chính quyền nhân dân tỉnh Sơn Đông; ông Sa Phi - Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ Chính quyền nhân dân TP. Đức Châu cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bên trái) trao đổi với Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ Chính quyền nhân dân tỉnh Sơn Đông Lý Hồng. Ảnh: Đức Hoàng

Tại buổi tiếp, bà Lý Hồng nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác tỉnh Gia Lai đến thăm, làm việc tại tỉnh Sơn Đông và tham dự Tuần lễ giao lưu Hoàng Hà - Mê Công năm 2026; đồng thời, bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các địa phương 2 nước.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại vụ Chính quyền nhân dân tỉnh Sơn Đông Lý Hồng cho biết: Trong những năm gần đây, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa tỉnh Sơn Đông với Việt Nam không ngừng phát triển.

Nhiều doanh nghiệp lớn của Sơn Đông đã đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam và đạt được những kết quả tích cực. Qua thực tiễn tiếp xúc, tìm hiểu hoạt động của các doanh nghiệp, phía Sơn Đông đánh giá cao môi trường đầu tư, tiềm năng thị trường và những cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

Đại diện chính quyền tỉnh Sơn Đông cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với tỉnh Gia Lai sau khi hợp nhất 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai từ ngày 1-7-2025.

Tỉnh Gia Lai mới có những lợi thế nổi bật về không gian phát triển, kết nối khu vực Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, kinh tế biển, logistics và thương mại quốc tế.

Trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế của 2 địa phương, phía Sơn Đông mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi, kết nối giữa các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực có thế mạnh, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghiệp chế biến, khoa học, công nghệ và giao lưu nhân dân.

Bà Lý Hồng trân trọng gửi lời mời lãnh đạo tỉnh Gia Lai tham dự chương trình giao lưu, hợp tác các địa phương hữu nghị quốc tế dự kiến được tổ chức tại tỉnh Sơn Đông vào tháng 5-2027.

Đây là hoạt động đối ngoại quan trọng của tỉnh Sơn Đông nhằm tăng cường giao lưu giữa các địa phương có quan hệ hữu nghị, thúc đẩy kết nối chính quyền, doanh nghiệp và mở rộng hợp tác quốc tế.

Phía Sơn Đông bày tỏ mong muốn thông qua sự kiện này tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác với tỉnh Gia Lai, tạo điều kiện để lãnh đạo 2 địa phương gặp gỡ, trao đổi và nghiên cứu triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc giữa đoàn công tác tỉnh Gia Lai với chính quyền tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Ảnh: Đức Hoàng

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đón tiếp trọng thị, chu đáo và tình cảm hữu nghị mà lãnh đạo tỉnh Sơn Đông, TP. Đức Châu đã dành cho đoàn công tác tỉnh Gia Lai.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Những kinh nghiệm trong phát triển công nghiệp chế biến, logistics, ứng dụng khoa học, công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế của Sơn Đông là những nội dung mà tỉnh Gia Lai rất quan tâm tìm hiểu, trao đổi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết: Sau khi hợp nhất, tỉnh Gia Lai có diện tích tự nhiên lớn thứ hai Việt Nam, dân số trên 3,5 triệu người. Không gian phát triển đa dạng, có vùng nguyên liệu nông nghiệp rộng lớn của Tây Nguyên, hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và hạ tầng giao thông đồng bộ.

Hiện nay, Gia Lai tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực có thế mạnh như: công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao; kinh tế biển; dịch vụ cảng biển và logistics; năng lượng tái tạo, du lịch và khoa học, công nghệ.

Tỉnh đồng thời chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu và thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực, công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến.

Trên cơ sở những thế mạnh và nhu cầu phát triển của hai bên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch mong muốn tăng cường quan hệ giao lưu, kết nối và từng bước thúc đẩy hợp tác giữa Gia Lai với tỉnh Sơn Đông, TP. Đức Châu trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản, cảng biển, logistics, khoa học, công nghệ, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đặc biệt, trong những ngày công tác tại Thanh Đảo và Yên Đài, đoàn đã đến thăm, khảo sát các doanh nghiệp lớn của tỉnh Sơn Đông, tìm hiểu kinh nghiệm phát triển cảng biển hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp sinh học, bảo quản và chế biến thủy sản.

Qua đó, đoàn nhận thấy nhiều lĩnh vực có tiềm năng hợp tác, nhất là kết nối doanh nghiệp, phát triển chuỗi cung ứng, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm có thế mạnh của Gia Lai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trân trọng lời mời tham dự sự kiện giao lưu hợp tác các địa phương hữu nghị quốc tế của tỉnh Sơn Đông dự kiến vào tháng 5-2027 và cho biết tỉnh Gia Lai sẽ thu xếp tham dự sự kiện.

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí thân tình, hữu nghị, thể hiện sự quan tâm và thiện chí tăng cường hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với tỉnh Sơn Đông và TP. Đức Châu. Ảnh: Đức Hoàng

Về định hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Gia Lai và Sơn Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị các cơ quan đầu mối của hai bên tiếp tục phối hợp, trao đổi và chuẩn bị các nội dung, thủ tục cần thiết, phấn đấu hướng tới ký kết 2 bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Sơn Đông, giữa phường Quy Nhơn và TP. Đức Châu.

Việc ký kết các văn kiện hợp tác được kỳ vọng sẽ tạo khuôn khổ thuận lợi để hai bên duy trì quan hệ trao đổi thường xuyên, thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, thể thao, du lịch và giao lưu nhân dân.

Ngoài ra, tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, tăng cường kết nối giữa các đầu mối liên quan, nghiên cứu những nội dung hợp tác phù hợp với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu phát triển của mỗi địa phương, từng bước chuyển những định hướng hợp tác thành các hoạt động cụ thể, thiết thực và cùng có lợi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Sơn Đông và TP. Đức Châu trong việc kết nối các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp hai bên.

Đồng thời, trân trọng mời lãnh đạo, các cơ quan và doanh nghiệp Sơn Đông đến thăm, khảo sát, tìm hiểu tiềm năng và những cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.