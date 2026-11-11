Gia Lai trao đổi cơ hội hợp tác với Tập đoàn Cảng Sơn Đông (Trung Quốc)

(GLO)- Chiều 10-11, tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng đoàn đến thăm, tìm hiểu hoạt động Cảng Thanh Đảo và làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Cảng Sơn Đông nhằm trao đổi cơ hội hợp tác về cảng biển, vận tải và logistics.

Tập đoàn Cảng Sơn Đông là doanh nghiệp nhà nước chủ lực của tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), quản lý hệ thống cảng biển lớn gồm: Cảng Thanh Đảo, Cảng Nhật Chiếu, Cảng Yên Đài và Cảng Vịnh Bột Hải; giữ vai trò quan trọng trong kết nối vận tải biển, thương mại quốc tế của Trung Quốc.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Tập đoàn Cảng Sơn Đông (Trung Quốc). Ảnh: Đức Hoàng

Tại buổi làm việc, ông Lãnh Băng - Chủ tịch Tập đoàn Phát triển Hải ngoại Cảng Sơn Đông đã giới thiệu về quy mô, năng lực và định hướng phát triển của Tập đoàn.

Năm 2025, tổng sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng đạt hơn 1,9 tỷ tấn, sản lượng container vượt 48 triệu TEU, lần lượt đứng thứ nhất và thứ hai thế giới. Tập đoàn hiện khai thác 376 tuyến vận tải container, trong đó có 28 tuyến kết nối với Việt Nam.

Phía Sơn Đông cũng giới thiệu những kết quả nổi bật trong ứng dụng khoa học, công nghệ, tự động hóa và chuyển đổi số vào hoạt động cảng biển. Trong đó, hiệu suất xếp dỡ tại bến container tự động hóa của Tập đoàn đã 13 lần liên tiếp xác lập kỷ lục thế giới.

Bên cạnh hoạt động khai thác cảng truyền thống, Tập đoàn đang đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng tổng hợp, phát triển các dịch vụ vận tải, kho bãi, thương mại và logistics quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (ngồi giữa) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Đức Hoàng

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, việc hợp nhất tỉnh Gia Lai và Bình Định (cũ) đã mở ra không gian phát triển mới, kết nối vùng nguyên liệu, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp Tây Nguyên với hệ thống cảng biển khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Trong đó, Cảng Quy Nhơn giữ vai trò đầu mối quan trọng phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa. Tỉnh cũng đang triển khai Dự án Cảng Phù Mỹ giai đoạn 1, gắn với Khu công nghiệp Phù Mỹ và hệ thống hạ tầng giao thông kết nối.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của 2 bên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Tập đoàn Cảng Sơn Đông tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực: kết nối vận tải biển và logistics, nhất là giữa Cảng Quy Nhơn với hệ thống cảng Sơn Đông; trao đổi kinh nghiệm quy hoạch, quản lý, vận hành cảng biển hiện đại; kết nối doanh nghiệp để nghiên cứu cơ hội đầu tư, phát triển dịch vụ cảng biển và thúc đẩy thương mại, chuỗi cung ứng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bên phải) trao quà lưu niệm cho đại diện lãnh đạo Tập đoàn Cảng Sơn Đông. Ảnh: Đức Hoàng

Lãnh đạo Tập đoàn Cảng Sơn Đông cho hay, đơn vị sẵn sàng phối hợp với các doanh nghiệp Gia Lai nghiên cứu phát triển tuyến vận tải, tổ chức nguồn hàng, vận chuyển đa phương thức và logistics lạnh, tạo điều kiện đưa các sản phẩm thế mạnh của tỉnh như cà phê, cao su, sắn, nông sản và thủy sản tiếp cận thị trường Trung Quốc và khu vực Đông Bắc Á.

Tập đoàn cũng đề xuất nghiên cứu cung cấp giải pháp công nghệ, thiết bị phục vụ cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa Cảng Quy Nhơn; đồng thời tìm hiểu khả năng hình thành các điểm logistics lạnh tại khu vực cảng và vùng phụ cận, phục vụ chuỗi từ khai thác, bảo quản, chế biến đến vận chuyển, xuất khẩu thủy sản.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai tham quan, tìm hiểu hoạt động tại Cảng Thanh Đảo (Trung Quốc). Ảnh: Đức Hoàng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trân trọng mời lãnh đạo Tập đoàn Cảng Sơn Đông, Cảng Thanh Đảo và các doanh nghiệp liên quan đến thăm, khảo sát hệ thống cảng biển, khu công nghiệp tại Gia Lai; qua đó tiếp tục trao đổi, xác định những nội dung hợp tác khả thi, thiết thực và cùng có lợi.