(GLO)- Theo Văn phòng Thường trực Phòng, chống thiên tai tỉnh Gia Lai, mưa lớn tại khu vực phía Đông và giữa tỉnh dự báo có xu hướng giảm dần từ chiều 30-11.

Theo dự báo, sáng sớm 29-11 đến chiều 30-11, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với tổng lượng mưa phổ biến 40-100 mm, có nơi trên 130 mm; khu vực giữa tỉnh phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 70 mm.

Từ chiều 30-11, mưa lớn có xu hướng giảm dần, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Cần đề phòng mưa có cường suất lớn, trên 100 mm trong 3 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở mức 1.

Trước đó, từ 2 giờ ngày 28 đến 2 giờ ngày 29-11, khu vực phía Đông tỉnh có lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 230 mm; trong đó, Vĩnh An 271,6 mm, An Hưng 240,3 mm, Hoài Đức 239,5 mm. Khu vực giữa tỉnh có lượng mưa phổ biến 40-80 mm.

Đêm 28 đến sáng 29-11, nước trong sông Hà Thanh bắt đầu xuống nhưng chậm. Ảnh: Trọng Lợi

Ông Ngô Vĩnh Khánh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết: Đến 6 giờ sáng nay (29-11), mưa lớn gây ngập 364 nhà, trong đó phường Quy Nhơn Nam 250 hộ (mưa có cường suất khoảng 63 mm/giờ, gây quá tải hệ thống thoát nước, hiện nước đã rút); xã Cát Tiến 45 nhà (ngập sâu 0,1-0,2 m); phường Quy Nhơn Tây 40 hộ; phường Hoài Nhơn Bắc 23 nhà (đã rút nước tại 21 nhà); phường An Nhơn Nam 6 nhà (ngập trung bình 20 cm, nước rút chậm).

Toàn tỉnh cũng đã di dời 184 hộ với 602 nhân khẩu đến nơi an toàn, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Về hạ tầng, mưa lớn làm đổ ngã 20 m tường rào; gây sạt lở, xói lở, sụt lún taluy, mố cầu tại cầu Bà Lương, cầu đường sắt qua Suối Bụt (xã Canh Vinh); sạt lở mặt đường bê tông nông thôn tại xã Tây Sơn (khoảng 3 m), bờ suối và kênh mương.

Một số tuyến đường bị ngập cục bộ, chia cắt, gồm các đoạn trên quốc lộ 1A, quốc lộ 19, ĐT.639 cũ và các ngầm tràn tại phường An Nhơn, An Nhơn Nam; các xã Cát Tiến, Vĩnh Thịnh, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Đông, Bình Dương và Tây Sơn.

Đáng chú ý, tại xã Canh Vinh, cầu Bà Lương (Km17+595, quốc lộ 19C) bị xói lở, hư hỏng nặng, đã được chốt chặn 2 đầu và cấm xe tải lưu thông. Cầu đường sắt qua Suối Bụt bị sụt lún mố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn chạy tàu.

Tại đèo Nha Sam xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng đã cấm người và phương tiện qua lại từ 15 giờ ngày 28-11.

Đại diện Công ty CP Đường sắt Phú Khánh sáng 29-11 cho biết, đơn vị đang khẩn trương triển khai khắc phục sự cố sạt lở tại cầu đường sắt Km1112+240 trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, thuộc khu vực giáp ranh thôn Tân Vinh và Hiển Đông, xã Canh Vinh.

Do thời tiết vẫn có mưa, việc thi công khắc phục gặp nhiều khó khăn. Công nhân đang tập trung nhân lực, phương tiện để xử lý sự cố, sớm khôi phục điều kiện an toàn và thông tuyến đường sắt.

Tại xã Đề Gi, lực lượng chức năng di dời tổng cộng 80 hộ với 273 nhân khẩu ở khu vực có nguy cơ sạt lở Núi Gành đến nơi an toàn. Xã Vĩnh Thịnh đã chuẩn bị phương án sơ tán 149 hộ với 571 nhân khẩu; xã Phù Mỹ Nam sẵn sàng phương án sơ tán 107 hộ với 495 nhân khẩu.

Trên biển, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao 1-3 m. Trong các cơn dông, có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7. Từ ngày 30-11, gió có xu hướng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở mức 2.