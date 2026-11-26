(GLO)- Sáng 26-11, tại xã Gào, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc với cử tri xã Gào và phường Diên Hồng sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tại hội nghị, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề, trong đó có việc tháo gỡ vướng mắc về đất đai, hạ tầng và thúc đẩy phát triển KT-XH.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phương Dung

Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các ông, bà: Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Lê Hoàng Anh - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Đinh Ngọc Quý - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Phạm Ngọc Lâm - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Trường Trung Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ya Hội.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Viettel Gia Lai và các sở, ban, ngành, mặt trận của tỉnh; lãnh đạo xã Gào, phường Diên Hồng cùng đông đảo cử tri 2 địa phương.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; các nội dung quan trọng được Quốc hội thảo luận, xem xét, thông qua tại kỳ họp; kết quả giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước đó.

Với tinh thần thẳng thắn, cử tri đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề, phần lớn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã và cấp tỉnh.

Cử tri phường Diên Hồng tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Phương Dung

Cụ thể, cử tri phường Diên Hồng phản ánh những vướng mắc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, một số hộ dân tại khu dân cư Phú An kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm, chỉ đạo Công ty TNHH Thương mại Vinh Quang I - Chi nhánh Gia Lai sớm thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với Công ty.

Qua đó, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tạo điều kiện để các hộ yên tâm sinh sống, lao động, sản xuất và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong khi đó, cử tri xã Gào kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất như: quan tâm bảo đảm nguồn nước tưới cho cây trồng; xem xét chế độ phụ cấp phù hợp cho phó trưởng thôn; sớm bố trí kinh phí để hoàn thành tuyến đường tránh phía Tây xã Gào; nâng mức hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Bên cạnh đó, cử tri xã Gào cũng kiến nghị đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ xã Gào đến xã Ia Grai, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương và thúc đẩy phát triển KT-XH tại địa phương.

Cử tri xã Gào đề cập nhiều vấn đề dân sinh. Ảnh: Phương Dung

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được lãnh đạo địa phương và đại diện các sở, ngành trực tiếp giải đáp tại hội nghị. Đối với những nội dung chưa được giải quyết, Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tiếp thu để tiếp tục xem xét, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đề nghị địa phương và các sở, ngành liên quan kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; đồng thời khẳng định Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ theo dõi, giám sát quá trình thực hiện.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn trao bảng tượng trưng tặng Tủ sách Kim Đồng cho Trường Tiểu học và THCS Anh hùng Wừu và Trường THCS Trưng Vương. Ảnh: Phương Dung

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời phản ánh những vấn đề từ thực tiễn đến nghị trường Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Trao tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Dung

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng 2 Tủ sách Kim Đồng trị giá 100 triệu đồng cho thư viện Trường Tiểu học và THCS Anh hùng Wừu (xã Gào), Trường THCS Trưng Vương (phường Diên Hồng). Viettel tặng 50 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương.