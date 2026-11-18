(GLO)- Chiều 18-11, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp và đối thoại công dân định kỳ tháng 11-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì buổi tiếp và đối thoại công dân. Ảnh: Trọng Lợi

Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan; lãnh đạo UBND 2 phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, xã Phù Mỹ Đông.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh đã lắng nghe, đối thoại với 3 công dân gồm: bà Lê Thị Tân Cảnh (phường Quy Nhơn Tây), ông Võ Ngọc Hưng (phường Quy Nhơn Bắc) và bà Thái Thị Yến (xã Phù Mỹ Đông).

Các kiến nghị, khiếu nại tập trung vào những vấn đề liên quan đến nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Ông Phan Thanh Quang - Phó Chánh Thanh tra tỉnh trả lời, làm rõ nội dung thanh tra đối với từng trường hợp khiếu nại đất đai. Ảnh: Trọng Lợi

Sau khi nghe ý kiến trình bày của công dân, báo cáo giải trình của các sở, ngành và chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã phân tích, làm rõ các quy định pháp luật liên quan, đồng thời xem xét từng nội dung trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và thực tế quản lý, sử dụng đất tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh là bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, nhưng việc giải quyết khiếu nại phải có căn cứ, đúng quy định pháp luật, bảo đảm khách quan, công khai và minh bạch.

Đối với những nội dung chưa được làm rõ, các cơ quan chức năng cần tiếp tục kiểm tra, rà soát hồ sơ, xác minh nguồn gốc và quá trình sử dụng đất để có hướng xử lý phù hợp; trường hợp đủ điều kiện thì giải quyết các chế độ, chính sách hỗ trợ theo quy định.

Bà Thái Thị Yến (thôn Chánh Trạch 1, xã Phù Mỹ Đông) trình bày nội dung khiếu nại. Ảnh: Trọng Lợi

Đối với những kiến nghị chưa đủ cơ sở pháp lý để giải quyết theo yêu cầu của công dân, cần giải thích rõ căn cứ, quy định pháp luật và hướng dẫn người dân thực hiện quyền khiếu nại, khởi kiện theo trình tự, thẩm quyền. Khi có bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, chính quyền địa phương phải nghiêm túc chấp hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên trái) kiểm tra hồ sơ khiếu nại của ông Võ Ngọc Hưng. Ảnh: Trọng Lợi

Kết luận buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu, nâng cao trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm bắt tình hình, tăng cường đối thoại, giải thích rõ chính sách, pháp luật để tạo sự đồng thuận.

Các vụ việc thuộc thẩm quyền phải được tập trung kiểm tra, rà soát và giải quyết kịp thời, dứt điểm, không để phát sinh khiếu nại kéo dài, vượt cấp, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.