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Thời sự

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc tiếp công dân định kỳ tháng 10-2026

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Chiều 30-10, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 10-2026.

Tham dự buổi tiếp có các đồng chí: Đặng Vĩnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc chủ trì buổi tiếp công dân tháng 10-2026. Ảnh: Nguyễn Hân

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã nghe, xem xét, cho ý kiến giải quyết liên quan 2 vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Kế Quang (phường Quy Nhơn) và ông Lê Xuân Sanh (xã Ân Hảo).

Trên tinh thần dân chủ, tôn trọng, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của công dân và nghe báo cáo của các sở, ngành, chính quyền địa phương về quá trình giải quyết các vụ việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã trực tiếp trao đổi, giải thích rõ cơ sở pháp lý đối với từng nội dung vụ việc; đồng thời, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong phối hợp giải quyết các vụ việc.

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Ông Lê Xuân Sanh (xã Ân Hảo) trình bày vụ việc tại buổi tiếp công dân. Ảnh: Nguyễn Hân

Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương và cơ quan có thẩm quyền khẩn trương rà soát, xác minh, phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật, báo cáo cho công dân và lãnh đạo tỉnh.

Qua buổi tiếp công dân, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý và giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân; tăng cường đối thoại, giải thích, hướng dẫn để người dân hiểu rõ quy định của pháp luật cũng như phương án giải quyết của cơ quan chức năng.

Đối với những vụ việc có đủ cơ sở xem xét, giải quyết, các cơ quan, đơn vị phải tập trung xử lý dứt điểm, đúng thẩm quyền, đúng quy định. Với những nội dung không có cơ sở pháp lý để giải quyết, cần giải thích rõ ràng, thấu đáo, tạo sự đồng thuận của công dân trong chấp hành các quy định của pháp luật; qua đó, hạn chế phát sinh khiếu nại kéo dài, góp phần giữ vững ổn định tình hình tại địa phương.

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