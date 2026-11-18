(GLO)- Chiều 17-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tại 3 trường học ở khu vực phía Tây tỉnh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11).

Theo đó, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT số 2 Nguyễn Thái Học (xã Chư Pưh).

Quang cảnh buổi thăm, chúc mừng tại Trường THPT số 2 Nguyễn Thái Học. Ảnh: Huy Toàn

Tại đây, đại diện Trường THPT số 2 Nguyễn Thái Học đã báo cáo quá trình hình thành, xây dựng và phát triển trong 44 năm qua; tình hình hoạt động, kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục. Đồng thời, nhà trường cũng nêu một số kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục.

Trên cơ sở các ý kiến của nhà trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã trao đổi, giải đáp từng nội dung được đề cập.

Đồng chí ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và đóng góp của các thế hệ cán bộ, giáo viên nhà trường trong sự nghiệp giáo dục; đồng thời gửi lời chúc mừng đến tập thể nhà trường nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh (thứ 4 từ phải sang) tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT số 2 Nguyễn Thái Học. Ảnh: Huy Toàn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn đội ngũ cán bộ, giáo viên tiếp tục trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; giữ vững tâm huyết, trách nhiệm với nghề, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh đã tặng hoa và quà, chúc tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT số 2 Nguyễn Thái Học luôn mạnh khỏe, tiếp tục gặt hái nhiều thành tích trong sự nghiệp trồng người.

Cùng thời gian trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS An Phú (phường An Phú) và Trường Cao đẳng Gia Lai (phường Diên Hồng).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 2 từ phải sang) thăm, chúc mừng tập thể giáo viên Trường THCS An Phú (phường An Phú). Ảnh: Minh Phương

Tại Trường THCS An Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng đến 131 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; đồng thời bày tỏ phấn khởi trước cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy và học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, dành sự quan tâm và nguồn lực cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Trong giai đoạn phát triển mới, ngành Giáo dục cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng. Đội ngũ nhà giáo cần phát huy tinh thần yêu nghề, trách nhiệm, không ngừng sáng tạo, lấy học sinh làm trung tâm; góp phần xây dựng môi trường giáo dục toàn diện và hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ.

Đến thăm và tặng hoa chúc mừng cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Cao đẳng Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nhà trường đạt được trong thời gian qua.

Đồng thời, mong muốn nhà trường tiếp tục nỗ lực đổi mới, khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo ra giá trị khác biệt và đột phá trong đào tạo nghề; chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo sát với nhu cầu thị trường lao động, đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng đầu ra.

Quang cảnh thăm, chúc mừng tại Trường Cao đẳng Gia Lai. Ảnh: Minh Phương

Trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh và đất nước, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần tiếp tục đổi mới, tạo chuyển biến tích cực, hướng đến mục tiêu tiếp cận trình độ khu vực và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn tâm huyết, trách nhiệm với nghề, phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển của địa phương.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã tặng hoa chúc mừng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên 2 trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.