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Gia Lai: Sôi nổi các hoạt động thể thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
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(GLO)- Hướng đến kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), nhiều hoạt động thể thao diễn ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai tạo không khí sôi nổi, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Sáng 14-11, tại sân Pickleball 52 Sports (đường Chu Mạnh Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), Giải Pickleball Thầy và trò lần thứ 2 năm 2026 (mở rộng) chính thức khai mạc, thu hút gần 80 vận động viên tham gia.

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Các vận động viên tham gia Giải Pickleball Thầy và trò lần thứ 2 năm 2026, sáng 14-11. Ảnh: Hoàng Hoài

Giải đấu mang thông điệp “Sôi động - Gắn kết - Đồng hành”. Điểm mới của giải năm nay là mở rộng đối tượng tham gia, bên cạnh giáo viên và học sinh còn có sự góp mặt của phụ huynh. Qua đó, tạo thêm cơ hội giao lưu, kết nối giữa thầy cô, học sinh và gia đình, góp phần xây dựng môi trường giáo dục gắn kết, đồng hành.

Các vận động viên tranh tài ở những nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ thuộc 2 khối lớp 6-7 và 8-9. Giải diễn ra từ ngày 14 đến 18-11. Sau các lượt trận vòng loại, các đội tiếp tục thi đấu loại trực tiếp và tranh chung kết ở 6 nội dung.

Chiều cùng ngày, tại Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú), Giải bóng chuyền hơi nữ và bóng chuyền da nam mở rộng dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng diễn ra sôi nổi.

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Giải bóng chuyền hơi nữ và bóng chuyền da nam mở rộng dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên diễn ra sôi nổi. Ảnh: Hoàng Hoài

Giải có sự tham gia của các đội đến từ Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, THCS Phạm Hồng Thái, THCS Trần Phú và THCS Nguyễn Huệ. Các trận đấu tạo cơ hội để cán bộ, giáo viên, nhân viên giao lưu, thi đấu, rèn luyện sức khỏe và tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị trường học.

Thông qua các hoạt động, đội ngũ nhà giáo có thêm sân chơi bổ ích sau giờ lên lớp, đồng thời lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong trường học.

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