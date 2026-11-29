(GLO)- Chiều 28-11, đoàn thể thao Gia Lai tiếp tục đón tin vui tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 khi có 2 võ sĩ Taekwondo giành quyền vào chung kết, trong đó 1 võ sĩ xuất sắc giành huy chương vàng.

Trong trận chung kết đầu tiên ở hạng cân 53 kg nữ, võ sĩ Nguyễn Thị Loan được đánh giá cao hơn khá nhiều so với đối thủ là Nguyễn Kim Ngân (Công an nhân dân).

Nguyễn Thị Loan (trái) có chiến thắng áp đảo trước Nguyễn Kim Ngân. Ảnh chụp màn hình

Cô gái sinh năm 2006 của Gia Lai là nòng cốt của đội tuyển Taekwondo quốc gia và vừa trở về từ ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Ưu thế đó đã nhanh chóng được Nguyễn Thị Loan thể hiện ngay từ những phút đầu tiên của hiệp 1. Cô chơi áp đảo với những đòn tấn công đa dạng để hạ gục đối thủ với tỷ số 9-0.

Cục diện trận đấu tiếp tục thuộc về nữ võ sĩ quê hương Ia Krêl trong hiệp 2 khi cô không cho đối thủ cơ hội giành chiến thắng nào. Hiệp đấu khép lại với tỷ số vượt trội 12-3; qua đó giúp Nguyễn Thị Loan mang về thêm 1 tấm huy chương vàng cho thể thao Gia Lai.

Nguyễn Thị Loan giành huy chương vàng thứ 2 cho Taekwondo Gia Lai. Ảnh: Đức Nhật

Ở trận chung kết còn lại, võ sĩ Hồ Sỹ Đức của Gia Lai đã đụng độ võ sĩ chủ nhà TP. Hồ Chí Minh là Lê Tuấn ở hạng cân 63 kg nam. Lê Tuấn tỏ ra nhỉnh hơn với chiều cao vượt trội, khá thuận lợi cho những đòn chân, khiến Sỹ Đức gặp rất nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, Sỹ Đức đã có một trận đấu hay với màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở. Ở hiệp 1, anh chỉ chịu thất bại với tỷ số 7-8. Bước sang hiệp 2, tưởng chừng võ sĩ Gia Lai đã có chiến thắng trong tay khi dẫn 5-0. Song, ở những giây cuối cùng, Lê Tuấn ghi hàng loạt điểm số để bất ngờ lội ngược dòng với tỷ số 7-5 và giành huy chương vàng.

Hồ Sỹ Đức nhận thất bại đầy tiếc nuối trước võ sĩ chủ nhà TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Nhật

Với thành tích của Nguyễn Thị Loan và Hồ Sỹ Đức, Taekwondo đã mang về cho thể thao Gia Lai 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.