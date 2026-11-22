(GLO)- Chào mừng kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và Tuần lễ Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026, trong 2 ngày 21 và 22-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Giải bóng chuyền hơi nam - nữ năm 2026.

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Giải đấu thu hút gần 100 vận động viên của 10 đội bóng đến từ 8 tổ dân phố và khối trường học trên địa bàn phường tham gia.

Các đội được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn những đội có thành tích tốt vào vòng bán kết và chung kết.

Các vận động viên cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt. Ảnh: Minh Chí

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp mắt, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Giải đấu góp phần tạo sân chơi thể thao lành mạnh, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng; đồng thời tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các tổ dân phố và khối trường học, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.