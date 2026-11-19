Giải bóng chuyền nam nữ phường An Nhơn Nam năm 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 18-11.
Giải thu hút sự tham gia của 11 đội bóng, gồm 7 đội đến từ 7 tổ dân phố và các đội: Trường THCS An Nhơn Nam; Trường Tiểu học An Nhơn Nam; đội liên quân các cơ quan khối Đảng, chính quyền, Mặt Trận; đội liên quân Công an phường, Ban CHQS phường và Trường Mầm non An Nhơn Nam.
Kết quả chung cuộc, Trường THCS An Nhơn Nam giành giải nhất; giải nhì thuộc về tổ dân phố Nhơn Thọ; tổ dân phố Trung Ái và tổ dân phố Phú Hòa đồng nhận giải ba.
Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11); đồng thời tạo sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị và khu dân cư.