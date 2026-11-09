Đội tuyển cờ Gia Lai “rộng cửa” từ những nội dung mới

(GLO)- Việc tăng số lượng nội dung thi đấu môn cờ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 mang đến cơ hội để các kỳ thủ Gia Lai phát huy sở trường và “rộng đường” hơn trong cuộc đua tranh chấp huy chương.

Việc tăng số lượng nội dung thi đấu môn cờ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026 mang đến cơ hội để các kỳ thủ Gia Lai phát huy sở trường và “rộng đường” hơn trong cuộc đua tranh chấp huy chương.

Đặt kỳ vọng vào các kỳ thủ nữ

Môn cờ tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 có số lượng nội dung tranh tài khá phong phú. Cụ thể, cờ tướng diễn ra từ ngày 20 đến 29-11 tại phường Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), với 10 nội dung.

Cờ vua diễn ra từ ngày 30-11 đến 11-12 ở cùng địa điểm, với 20 bộ huy chương. Cờ vây có 4 nội dung diễn ra từ ngày 3 đến 10-12. Trong đó, Gia Lai có 7 kỳ thủ tham gia tranh tài ở môn cờ tướng và 7 kỳ thủ ở môn cờ vua.

Huấn luyện viên đội tuyển cờ Gia Lai Nguyễn Hoàng Chính cho biết, tại kỳ Đại hội trước, đội “trắng tay” vì chương trình thi đấu chỉ tổ chức duy nhất nội dung cá nhân.

Với cơ hội tranh tài hạn chế, thành tích của đội gần như phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả của một nội dung, trong khi áp lực cạnh tranh khá lớn, việc tìm kiếm huy chương trở nên khó khăn.

Tại kỳ Đại hội năm nay, cờ tướng được bổ sung các nội dung đồng đội và đôi nam, nữ, qua đó giúp Ban huấn luyện có thêm phương án bố trí lực lượng và mở rộng cơ hội cạnh tranh huy chương.

Ở bảng nữ cờ tướng, những gương mặt trẻ như Trần Thị Bích Hằng, Trương Ái Tuyết Nhi và Vương Tiểu Nhi sẽ cùng sát cánh với kỳ thủ chủ lực Hồ Thị Thanh Hồng. Với những tiến bộ thể hiện qua các giải đấu cấp quốc gia thời gian gần đây, các kỳ thủ trẻ được Ban huấn luyện tin tưởng trao cơ hội.

Kỳ thủ Hồ Thị Thanh Hồng tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của đội tuyển cờ tướng Gia Lai tại Đại hội. Ảnh: K.V

Trong khi đó, ở bảng nam, cuộc cạnh tranh được dự báo nhiều khó khăn hơn. Dẫu vậy, hai Kiện tướng quốc gia Nguyễn Văn Tới và Bùi Thanh Tùng vẫn được kỳ vọng tạo nên bất ngờ.

Với môn cờ vua, vận động viên trẻ hiện vẫn cần thêm thời gian để tiếp cận với đàn anh, đàn chị. Tuy nhiên, Ban huấn luyện vẫn đưa các em vào đội hình tham dự Đại hội để vận động viên học hỏi và chuẩn bị cho quá trình chuyển giao lực lượng.

Bên cạnh những kỳ thủ giàu kinh nghiệm như Nguyễn Thị Thúy Triên, Trần Thị Như Ý, Lê Lã Trà My và Ngô Thị Mỹ Duyên, đội hình cờ vua Gia Lai năm nay còn có gương mặt trẻ lần đầu tiên tham gia là Nguyễn Phương Nghi.

Kỳ thủ Nguyễn Phương Nghi chia sẻ: “Trong quá trình tập luyện, em luôn nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ tận tình của các thầy cô và các anh, chị. Nhờ vậy, em học hỏi được nhiều điều, cảm thấy bản thân tiến bộ hơn và cũng tự tin khi bước vào thi đấu”.

Thách thức từ những đội hình hợp nhất

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra trong bối cảnh các địa phương vừa hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính, kéo theo những thay đổi đáng kể về lực lượng thể thao.

Riêng ở môn cờ, các địa phương như TP. Hồ Chí Minh (gồm TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu), Cần Thơ (gồm Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng), Bắc Ninh (gồm Bắc Ninh và Bắc Giang), An Giang (gồm An Giang và Kiên Giang)… đã hình thành những đội hình mới, quy tụ lực lượng kỳ thủ của các địa phương trước đây.

Đây cũng là thách thức đối với các đoàn trong việc xây dựng lực lượng, lựa chọn nội dung thế mạnh và xác định mục tiêu huy chương.

Các vận động viên nam được dự báo đối mặt với nhiều thách thức trong cuộc đua huy chương.

﻿Trong ảnh: Vận động viên Bùi Thanh Tùng tập luyện chuẩn bị cho Đại hội. Ảnh: K.V

Trong đó, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là một trong những ứng cử viên hàng đầu ở môn cờ tướng - đối thủ tranh chấp ngôi đầu với Gia Lai, khi sở hữu lực lượng kỳ thủ hùng hậu, quy tụ nhiều gương mặt tên tuổi như Nguyễn Minh Nhật Quang, Đào Quốc Hưng.

Ở bảng nữ, đơn vị này cũng có những kỳ thủ giàu thành tích như Đàm Thị Thùy Dung, Cao Phương Thanh, Nguyễn Hoàng Yến. Đáng chú ý, kỳ thủ Lại Lý Huynh, từng thi đấu cho Bình Dương - địa phương có nhiều lần cạnh tranh trực tiếp với TP. Hồ Chí Minh tại các giải quốc gia, nay cũng đã hội tụ trong đội hình TP. Hồ Chí Minh.

Dù phải đối mặt với không ít thách thức về tương quan lực lượng, đội tuyển cờ Gia Lai vẫn có những cơ hội nhất định để các kỳ thủ phát huy sở trường, thể hiện năng lực và hướng đến mục tiêu giành 1 huy chương vàng và 1 huy chương đồng. Đây cũng là động lực để toàn đội nỗ lực trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng.

Trước khi bước vào tranh tài, Đội tuyển cờ Gia Lai dự kiến có chuyến tập huấn tại TP. Đà Nẵng trong khoảng 7-10 ngày, sau đó di chuyển đến TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục tập luyện, cọ xát trong khoảng 10 ngày.

Huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Chính cho biết: “Ban huấn luyện đã rà soát, đánh giá năng lực và sở trường của từng vận động viên để lựa chọn, bố trí vào những nội dung phù hợp. Trong đó, ưu tiên các kỳ thủ có khả năng cạnh tranh huy chương và giữ vai trò chủ lực của đội.

Việc sắp xếp đội hình cũng được tính toán kỹ, dựa trên phong độ, bản lĩnh tâm lý và khả năng duy trì trạng thái thi đấu ổn định của từng vận động viên nhằm phát huy tốt nhất sở trường và nâng cao cơ hội đoạt thành tích”.