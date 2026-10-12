Kỳ thủ Trần Văn Duy vô địch Giải cờ úp Gia Lai mở rộng 2026

Các kỳ thủ thi đấu theo hệ Thụy Sĩ gồm 7 vòng. Mỗi bên có 8 phút thi đấu và 5 giây tích lũy. Các trận đấu vòng loại áp dụng thể thức chạm 3, tức kỳ thủ đạt 3 ván thắng trước sẽ giành chiến thắng.
Sau 7 vòng, 2 kỳ thủ có thứ hạng cao nhất tranh chung kết theo thể thức chạm 5.
Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, giải đấu kết thúc vào tối cùng ngày. Kết quả, kỳ thủ Trần Văn Duy (CLB Cờ tướng Kon Tum) giành giải nhất; kỳ thủ Lê Tấn Thủy (CLB Cờ tướng Gia Lai) giành giải nhì; kỳ thủ Võ Quốc Thịnh (CLB Cờ tướng Quy Nhơn) giành giải ba; kỳ thủ Trần Xuân Việt (CLB Cờ tướng Tý Sự) giành giải tư.
Ban Tổ chức cũng trao các giải từ hạng 5 đến hạng 9.
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