Kỳ thủ Trần Văn Duy vô địch Giải cờ úp Gia Lai mở rộng 2026

(GLO)- Sáng 11-10, tại phường Diên Hồng, Câu lạc bộ (CLB) Cờ tướng Gia Lai tổ chức Giải Cờ úp Gia Lai mở rộng 2026, quy tụ 50 kỳ thủ đến từ các CLB cờ tướng của 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi.

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Các kỳ thủ thi đấu theo hệ Thụy Sĩ gồm 7 vòng. Mỗi bên có 8 phút thi đấu và 5 giây tích lũy. Các trận đấu vòng loại áp dụng thể thức chạm 3, tức kỳ thủ đạt 3 ván thắng trước sẽ giành chiến thắng.

Sau 7 vòng, 2 kỳ thủ có thứ hạng cao nhất tranh chung kết theo thể thức chạm 5.

Giải Cờ úp Gia Lai mở rộng 2026 quy tụ 50 kỳ thủ đến từ các CLB cờ tướng của 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Ngãi. Ảnh: M.C

Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, giải đấu kết thúc vào tối cùng ngày. Kết quả, kỳ thủ Trần Văn Duy (CLB Cờ tướng Kon Tum) giành giải nhất; kỳ thủ Lê Tấn Thủy (CLB Cờ tướng Gia Lai) giành giải nhì; kỳ thủ Võ Quốc Thịnh (CLB Cờ tướng Quy Nhơn) giành giải ba; kỳ thủ Trần Xuân Việt (CLB Cờ tướng Tý Sự) giành giải tư.

Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho kỳ thủ Trần Văn Duy (CLB Cờ tướng Kon Tum). Ảnh: M.C

Ban Tổ chức cũng trao các giải từ hạng 5 đến hạng 9.

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