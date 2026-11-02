Rộn ràng ngày hội thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

(GLO)- Trong 3 ngày (từ 30-10 đến 1-11), khuôn viên Bảo tàng Pleiku trở nên sôi động khi hàng trăm vận động viên (VĐV) tranh tài tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai trong khuôn khổ chương trình Festival Cồng chiêng năm 2026.

Không chỉ là dịp để các VĐV giao lưu, tranh tài, hội thi còn góp phần mang đến cho người dân và du khách thêm một trải nghiệm văn hóa, thể thao đặc sắc khi đến với phố núi Pleiku.

Các vận động viên thi đấu môn chạy cà kheo. Ảnh: R'Ô HOK

Tham gia hội thi có gần 200 VĐV đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh tranh tài ở 3 môn thể thao truyền thống gồm: đẩy gậy, kéo co và chạy cà kheo.

Môn đẩy gậy có 10 hạng cân nam và 10 hạng cân nữ; môn kéo co gồm các nội dung đồng đội nam (tổng hạng cân 560kg, 520kg) đồng đội nữ ( 520kg, 480kg) và phối hợp nam nữ (530kg, 510kg). Môn chạy cà kheo tổ chức thi đấu cá nhân nam, nữ ở các cự ly 100 m, 200 m và 400 m.

Môn đẩy gậy mang đến màn tranh tài hấp dẫn. Ảnh: R'Ô HOK

Thay vì những địa điểm thi đấu thể thao tại nhà thi đấu trước đây, năm nay, các môn thi được tổ chức tại khu vực Bảo tàng Pleiku với không gian rộng rãi, thoáng mát nhằm tạo không khí sôi nổi mùa lễ hội, giúp người dân, du khách trực tiếp theo dõi, cổ vũ, đồng thời đưa các môn thể thao truyền thống đến gần hơn với mọi người.

Ở môn đẩy gậy, các VĐV bước vào sàn đấu với tinh thần quyết tâm cao. Hai bên cùng ghì chắc cây gậy, dồn sức đẩy đối phương ra khỏi vòng thi đấu. Có những trận đấu diễn ra nhanh chóng, nhưng cũng có màn so tài kéo dài với thế trận giằng co, khiến khán giả háo hức theo dõi.

Các nữ vận động viên tranh tài sôi nổi ở môn kéo co. Ảnh: R'Ô HOK

Tham gia cổ vũ hội thi, bà Trịnh Sầm Trinh (phường Diên Hồng) chia sẻ: "Tôi thấy không khí thi đấu rất hấp dẫn, các VĐV thi đấu có sức khỏe rất tốt. Mong rằng tỉnh tiếp tục tổ chức những hội thi như thế này để người dân thuận tiện theo dõi, góp phần quảng bá rộng rãi hơn các môn thể thao truyền thống của dân tộc”.

Môn chạy cà kheo đòi hỏi sự khéo léo, khả năng giữ thăng bằng và tốc độ. Đây là môn thể thao vốn gắn bó với đời sống sinh hoạt, lễ hội của dân tộc thiểu số.

Em Puih Thức thi đấu ấn tượng khi giành 1 HCB ở nội dung 200 m và 1 HCĐ ở nội dung 100 m. Ảnh: R'Ô HOK

Tham gia thi đấu môn cà kheo lần này, 3 anh em Puih Thông, Puih Thơm và Puih Thức đến từ làng Ớp (phường Pleiku) đã để lại dấu ấn với thành tích ấn tượng. Cả 3 đều tranh tài ở 2 cự ly 100m, 200m và mỗi người giành được 2 huy chương. Trong đó, anh trai Puih Thông giành 2 HCV.

Đáng chú ý, em Puih Thức (SN 2016) còn là VĐV nhỏ tuổi nhất tham gia môn chạy cà kheo. Dù lần đầu tranh tài ở môn thể thao này, em đã thi đấu tự tin, giành 1 HCB ở nội dung 200 m và 1 HCĐ ở nội dung 100 m.

Thức chia sẻ: “Em được anh trai hướng dẫn tập luyện. Đây là lần đầu tiên em tham gia thi đấu môn chạy cà kheo. Em rất thích môn thể thao này. Được thi đấu cùng các anh chị và nhận được sự cổ vũ của mọi người, em rất vui”.

Trong khi đó, môn kéo co đã thu hút 14 đội tham gia. Các đội chia thành từng nhóm hạng cân khác nhau. Trong các trận so tài, các đội đã thể hiện những màn tranh tài quyết liệt, thể hiện tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao.



Ban tổ chức trao thưởng cho các xã, phường có thành tích cao ở môn kéo co nội dung hỗn hợp nam, nữ. Ảnh: R'Ô HOK

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 32 bộ huy chương ở 3 môn thi đấu cho các đơn vị xã, phường có thành tích cao.

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai nằm trong chương trình Festival Cồng chiêng năm 2026. Đây là hoạt động góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, thể thao truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.