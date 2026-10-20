Nghịch lý bóng chuyền Quy Nhơn

(GLO)- Tại các phường thuộc TP. Quy Nhơn trước đây, bóng chuyền vẫn thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, giao lưu. Tuy nhiên, tại Giải bóng chuyền Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026, không có đội bóng nào của các địa phương này tham gia.

Sôi động những sân chơi

Ngày 10-10, sân bóng chuyền “dã chiến” trên đường Trịnh Công Sơn (phường Quy Nhơn Nam) trở nên sôi động với sự góp mặt của 6 đội bóng phong trào tại giải bóng chuyền 4x4.

Trên mặt sân cát, các đội thi đấu nhiệt huyết, tạo nên những pha bóng hấp dẫn dù thời tiết thay đổi nắng - mưa không thuận lợi. Quanh sân, đông đảo khán giả chăm chú theo dõi, cổ vũ, góp thêm sự hào hứng cho các trận đấu.

Đây là những người yêu bóng chuyền, thường xuyên tụ họp tại các sân “phủi” trên những khoảng đất trống ở khu vực Quy Nhơn. Dù điều kiện sân bãi còn đơn sơ, họ vẫn duy trì tập luyện, giao lưu để thỏa niềm đam mê.

Đông đảo vận động viên phong trào tham gia giải bóng chuyền 4x4 do các câu lạc bộ tự tổ chức tại sân bóng đường Trịnh Công Sơn (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: H.V

Dọc bãi biển thuộc các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, hình ảnh người dân chơi bóng chuyền vào sáng sớm và chiều tối đã trở nên quen thuộc. Một nét thú vị của bóng chuyền bãi biển phong trào là sự góp mặt của người chơi nhiều lứa tuổi, đồng thời còn tạo cầu nối giao lưu thể thao giữa người dân địa phương và du khách nước ngoài.

Từ 5 giờ sáng mỗi ngày, nhóm của ông Lê Ngọc Dũng lại có mặt tại sân bóng trên bãi biển, gần khu vực đường Xuân Diệu - Phan Đăng Lưu (phường Quy Nhơn). Người trẻ nhất trong nhóm khoảng 40 tuổi, còn người lớn tuổi nhất đã ngoài 70.

“Nhóm chúng tôi chủ yếu là người sống quanh đây, đã chơi bóng chuyền vài chục năm nay. Sáng nào mọi người cũng ra đây chơi bóng, tắm biển rồi mới về. Thỉnh thoảng, nhóm tổ chức giải đấu nội bộ hoặc giao hữu với các đội ở khu vực khác để tạo thêm không khí vui vẻ, hào hứng” - ông Dũng chia sẻ.

Vào buổi chiều, không khí chơi bóng chuyền cũng sôi động ở nhiều khu vực ven biển khác. Tại bãi biển gần Quảng trường Nguyễn Tất Thành, ngã ba đường Xuân Diệu - Lê Lợi và khu vực Tượng đài Chiến thắng (phường Quy Nhơn), những nhóm học sinh THCS, THPT thường rủ nhau tập luyện sau giờ học.

Em Phan Huỳnh Nam Long (học sinh lớp 9, Trường THCS Lương Thế Vinh, phường Quy Nhơn) chia sẻ: “Hằng năm, trường em đều tổ chức các giải thể thao, trong đó có môn bóng chuyền, nên em và các bạn tập luyện với nhau, mong đạt thứ hạng cao khi tham gia thi đấu tại trường. Nhưng càng chơi càng thấy vui nên sau này các bạn thường rủ nhau ra đây tập luyện, giao lưu mỗi ngày”.

Thực tế, việc đưa bóng chuyền vào các giải thể thao hằng năm của cơ quan, đơn vị, trường học đã tạo thêm động lực để nhiều người làm quen và gắn bó với môn thể thao này.

Các giải bóng chuyền bãi biển do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức cũng góp phần duy trì sức hút của phong trào, tạo cơ hội để người chơi giao lưu và nâng cao kỹ năng.

Vắng bóng ở Đại hội TDTT tỉnh

Dù phong trào tập luyện vẫn diễn ra sôi nổi nhưng Giải bóng chuyền Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 được tổ chức ngay tại phường Quy Nhơn lại không có đội bóng nào đến từ các phường thuộc địa bàn TP. Quy Nhơn trước đây đăng ký tranh tài ở cả nội dung nam và nữ.

Đáng chú ý, bóng chuyền bãi biển vốn có lợi thế tại các địa phương ven biển cũng không đủ số lượng đội đăng ký, buộc Ban tổ chức phải hủy nội dung thi đấu này tại Đại hội TDTT tỉnh.

Sự vắng bóng trên đặt ra vấn đề về công tác tổ chức, tuyển chọn và tập hợp lực lượng tham gia các giải thi đấu bóng chuyền tại khu vực Quy Nhơn.

Nhiều người dân duy trì thói quen chơi bóng chuyền trên bãi biển Quy Nhơn mỗi ngày. Ảnh: H.V

Theo ông Phan Tuấn Sơn - Phó Trưởng Phòng Quản lý TDTT (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch), sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội ở cơ sở phải cùng lúc đảm đương nhiều nhiệm vụ, không chỉ riêng hoạt động văn hóa, thể thao như trước.

Việc nắm bắt phong trào, xác định những nhân tố nổi bật ở từng môn thể thao như bóng chuyền vì thế cũng gặp những khó khăn nhất định, dẫn đến thiếu sự chuẩn bị cần thiết khi tham gia các giải đấu.

Với bóng chuyền, việc duy trì các giải giao lưu, kết nối những nhóm chơi và tuyển chọn VĐV để hình thành đội bóng đại diện địa phương là hướng đi cần được chú trọng.

Qua đó, phát huy lực lượng người chơi hiện có, tạo sự tiếp nối giữa phong trào tập luyện thường xuyên với hoạt động thi đấu tại các giải cấp tỉnh, góp phần đưa phong trào bóng chuyền Quy Nhơn phát triển mạnh mẽ hơn.