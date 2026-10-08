(GLO)- Ngày 7-10, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Công điện số 69/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Lễ phát động Phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất 1 môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Theo Công điện, lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc vào ngày 10-10-2026, với điểm cầu trực tiếp tại Thủ đô Hà Nội và kết nối trực tuyến đồng thời tới 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố.

Sự kiện nhằm chuyển tải thông điệp sức khỏe nhân dân là nền tảng của chất lượng cuộc sống và sức mạnh quốc gia; đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các cấp, ngành và toàn xã hội, đưa việc tập luyện thể dục, thể thao trở thành thói quen tự giác hằng ngày.

Sự kiện nhằm chuyển tải thông điệp sức khỏe nhân dân là nền tảng của chất lượng cuộc sống và sức mạnh quốc gia. Ảnh: VGP News

Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị kỹ chương trình, kịch bản, nội dung, phương án tổ chức và kết nối đường truyền. Lễ phát động phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định, đồng thời ưu tiên huy động các nguồn lực xã hội.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch có trách nhiệm điều phối tổng thể chương trình, tổ chức điểm cầu trực tiếp tại Hà Nội và bảo đảm các hoạt động hưởng ứng diễn ra đồng loạt tại các điểm cầu ở các tỉnh, thành phố.

Các hoạt động hưởng ứng có thể gồm: chạy, đi bộ đồng hành, các hoạt động thể thao tập thể, thể thao cộng đồng; qua đó tạo sức lan tỏa rộng khắp và khí thế sôi nổi trong toàn xã hội.

Công tác truyền thông trước, trong và sau sự kiện cũng được yêu cầu đẩy mạnh nhằm từng bước hình thành ý thức tự giác, thường xuyên, liên tục rèn luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng.

Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố rà soát nội dung, chương trình liên quan và chịu trách nhiệm tổ chức điểm cầu tại địa phương, bảo đảm kết nối với điểm cầu trung tâm tại Hà Nội từ 6 giờ 30 ngày 10-10.

Các địa phương đồng thời phải huy động sự tham gia phù hợp, tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, thanh niên và người dân ở các lứa tuổi; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện cần thiết khác.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu phong trào không dừng lại sau lễ phát động. Các địa phương phải tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân lựa chọn và duy trì tập luyện ít nhất 1 môn thể thao phù hợp, gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm phong trào được triển khai thường xuyên, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Các cơ sở giáo dục phải tích cực hưởng ứng, đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao học đường. Ảnh: Mộc Trà

Trong lĩnh vực giáo dục, Bộ GD&ĐT được giao chỉ đạo các cơ sở giáo dục tích cực hưởng ứng, đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao học đường, khuyến khích và tạo điều kiện để mỗi học sinh, sinh viên lựa chọn môn thể thao phù hợp, rèn luyện thường xuyên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị lực lượng vũ trang gương mẫu tham gia lễ phát động, đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đẩy mạnh vận động, tập hợp nhân dân hưởng ứng lễ phát động; đưa phong trào đến từng gia đình, khu dân cư, địa bàn cơ sở để tập luyện thể dục thể thao thực sự trở thành thói quen trong đời sống hàng ngày của nhân dân...