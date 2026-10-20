Sôi nổi các giải bóng đá nữ chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

(GLO)- Hòa chung không khí chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai đã diễn ra giải bóng đá nữ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường tình đoàn kết, lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong chị em phụ nữ.

Giải bóng đá nữ 5 người Hội Nông dân xã Ia Nan mở rộng năm 2026 diễn ra trong 2 ngày (9 và 10-10) với sự góp mặt của 8 đội bóng đến từ các xã Ia Nan, Ia Dom và Ia Pnôn. Đặc biệt, trận chung kết diễn ra trong cơn mưa nhưng không làm giảm tinh thần thi đấu nhiệt tình của các nữ cầu thủ.

Kết thúc giải, đội Hội Nông dân xã Ia Pnôn giành chức vô địch; làng Sơn (xã Ia Nan) đạt giải nhì; làng Nú (xã Ia Nan) và Hội Nông dân xã Ia Dom đồng giải ba.

Trận chung kết giữa Hội Nông dân xã Ia Pnôn và làng Sơn (Ia Nan). Ảnh: Chu Hằng

Là một trong những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu, chị Siu H’Nhi (SN 1998, làng Chan, xã Ia Pnôn) cho biết: Chị gắn bó với bóng đá từ năm 2015 và từng tham gia Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số (Cúp VTV5). Những giải đấu như thế này là dịp để phụ nữ ở các xã biên giới gặp gỡ, giao lưu và học hỏi kinh nghiệm.

“Khi cùng đồng đội đạt được giải thưởng, chúng tôi rất vui. Tôi mong sẽ có nhiều giải như thế này nữa để chị em biên giới vui khỏe và tự tin hơn”- chị H’Nhi bày tỏ.

Ban tổ chức trao giải nhì cho làng Sơn. Ảnh: Chu Hằng

Anh Rơ Lan Tứ - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Nan, Trưởng Ban tổ chức giải cho hay: “Giải nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, nông dân nữ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích. Giải góp phần chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14-10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, đồng thời tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa hội viên nông dân khu vực biên giới.

Từ ngày 14 đến 16-10, Giải bóng đá nữ xã Hra năm 2026 diễn ra sôi nổi với sự góp mặt của 10 đội bóng đến từ các thôn, làng và lực lượng Công an trên địa bàn. Sau những trận tranh tài hào hứng, đội bóng nữ làng Chrơng giành giải nhất; đội bóng nữ thôn Nhơn Thọ đạt giải nhì; đội thôn Phú Danh và đội thôn Nhơn Tân đồng giải ba.

Ngoài ra, Ban tổ chức trao danh hiệu Vua phá lưới cho cầu thủ Thuân (đội làng Chrơng) với 10 bàn thắng; Thủ môn xuất sắc cho Phạm Thị Thu Hà (đội thôn Nhơn Thọ), trao giải đội có đông cổ động viên nhất cho làng Kon Chrah.

Giải bóng đá nữ xã Hra năm 2026 có 10 đội tham gia. Ảnh: Chu Hằng

Lần đầu tiên tham gia một giải bóng đá, chị Nguyễn Thị Tứ (SN 1980, thôn Nhơn Tân) không giấu được niềm vui khi cùng đồng đội giành giải ba. Chị cho biết: “Tôi tham gia giải với mong muốn vui khỏe, góp phần xây dựng phong trào thể thao của thôn. Khi đạt giải ba cũng là động lực để chị em tiếp tục duy trì tập luyện, cùng nhau tham gia các hoạt động thể thao”.

Đội bóng đá nữ làng Chrơng (xã Hra) giành giải nhất. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Điểm đáng chú ý tại giải đấu là sự góp mặt của các nữ cán bộ, chiến sĩ thuộc Hội Phụ nữ Công an Trại giam Gia Trung và Chi hội Công an xã Hra. Chị Hồ Thị Thanh Nga (SN 1982, cán bộ công tác tại Trại giam Gia Trung) chia sẻ: “Do đặc thù công việc, chúng tôi có những yêu cầu riêng về thời gian và nhiệm vụ. Vì vậy, tôi rất hào hứng khi được tham gia giải bóng đá, cùng chị em trên địa bàn xã thi đấu, cổ vũ và chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ. Đây là hoạt động ý nghĩa, giúp tôi có thêm cơ hội giao lưu, thắt chặt tình cảm với phụ nữ địa phương”.

Trong 3 ngày (từ 14 đến 16-10), sân bóng xã Mang Yang trở nên náo nhiệt với Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số trên địa bàn xã năm 2026. Giải có 9 đội bóng đến từ các thôn, làng tham gia với các vận động viên là phụ nữ dân tộc thiểu số. Sau nhiều ngày tranh tài, đội làng Hrak giành giải nhất, làng Đê Tur giành giải nhì và giải ba thuộc về làng Brếp và làng Đăk Ya 1.

Những pha phối hợp ăn ý, các tình huống tranh bóng quyết liệt cùng sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đã mang đến bầu không khí hào hứng, sôi nổi. Chị Chrach (SN 1992, làng Đê Tur) nói: “Khi nhận được thông báo Hội Liên hiệp phụ nữ xã tổ chức giải bóng đá, tôi đã vận động những chị em có khả năng và đam mê với môn thể thao này cùng tham gia. Mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình, nhanh chóng tập hợp được 11 thành viên. Ai cũng háo hức, tích cực tập luyện để thi đấu tốt nhất”.

Đội Đê Tur và Hrak (xã Mang Yang) tập trung thi đấu. Ảnh: Chu Hằng

Với chị Planh (SN 1997, làng Brếp), giải đấu mang đến cơ hội vượt qua sự rụt rè ban đầu để hòa mình vào không khí thể thao. Chị bộc bạch: “Lúc mới vào sân, tôi hơi run, nhưng khi trận đấu bắt đầu thì chỉ tập trung thi đấu và cố gắng hết mình. Được cùng chị em tham gia giải, tôi rất vui”.

Chị Trịnh Thị Liên - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mang Yang thông tin: Giải đấu là dịp để chị em giao lưu, rèn luyện sức khỏe, tự tin tham gia hoạt động cộng đồng và tăng cường tình đoàn kết giữa các thôn, làng trên địa bàn xã. Chúng tôi mong niềm vui từ giải đấu sẽ tiếp tục được duy trì trong sinh hoạt chi hội, để ngày càng nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số có điều kiện tham gia thể thao và các hoạt động cộng đồng.