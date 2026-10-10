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Phường An Phú tổ chức Giải Pickleball chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

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ANH HUY ANH HUY
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(GLO)- Ngày 10-10, UBND phường An Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải Pickleball năm 2026 với chủ đề “Giao lưu - Gắn kết” chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10).

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Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Ảnh: Bá Bính

Giải đấu thu hút 56 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tham gia, chia thành 28 cặp, tranh tài ở 2 nội dung: đôi nam và đôi nam nữ.

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp mắt. Các vận động viên thể hiện sự nhanh nhạy, khéo léo, kỹ thuật tốt và khả năng phối hợp ăn ý, tạo nên những màn so tài kịch tính, thu hút sự cổ vũ của khán giả.

Không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, giải đấu còn là dịp để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị giao lưu, học hỏi, tăng cường tinh thần đoàn kết.

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