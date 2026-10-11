Xã Phù Mỹ Đông tổ chức Giải bóng chuyền nữ chào mừng Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

(GLO)- Từ ngày 3 đến 18-10, UBND xã Phù Mỹ Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nữ chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Giải đấu năm nay thu hút 10 đội bóng với gần 120 vận động viên, đại diện cho 10 thôn trên địa bàn xã.

Trong 2 ngày 3 và 4-10, các đội đã tiến hành thi đấu vòng bảng, chọn 2 đội nhất và nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết trong ngày 10-10.

Các đội tranh tài tại Giải bóng chuyền nữ xã Phù Mỹ Đông. Ảnh: ĐVCC

Qua các trận đấu, các vận động viên thể hiện tinh thần thi đấu nhiệt tình, quyết tâm, cống hiến nhiều pha bóng đẹp, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân đến xem, cổ vũ.

Giải đấu sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 18-10 với trận tranh hạng ba và trận chung kết.

Giải bóng chuyền nữ xã Phù Mỹ Đông năm 2026 góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, hội viên và nhân dân; đồng thời tạo cơ hội giao lưu, tăng cường đoàn kết giữa các thôn, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.