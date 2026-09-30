Giải bóng chuyền truyền thống năm 2026: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH giành giải nhất

(GLO)- Sáng 30-9, tại sân bóng chuyền Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Giải bóng chuyền truyền thống lần thứ II năm 2026.

Ban Tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia giải. Ảnh: H.V

Tham gia giải đấu có 4 đội bóng, gồm: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; Liên quân Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (PX03), Phòng Tổ chức cán bộ (PX01) và Phòng Hậu cần (PH10); Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai.

Các đội bốc thăm thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 1 lần thua. 2 đội thắng sẽ vào tranh giải nhất, 2 đội thua sẽ gặp nhau ở trận tranh giải ba.

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, tạo không khí hào hứng, thể hiện tinh thần thể thao và nhiệt tình của các vận động viên. Ảnh: H.V

Kết thúc giải, đội Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH giành giải nhất; đội Liên quân các phòng PX03, PX01, PH10 đoạt giải nhì. Giải ba thuộc về Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai; Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai nhận giải khuyến khích.

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các đội giành thành tích tại giải. Ảnh: H.V

Hoạt động nhằm kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961 - 4/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH (4/10/2001 - 4/10/2026).

Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ và người lao động các đơn vị giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết; đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, thể lực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.