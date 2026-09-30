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Giải bóng chuyền truyền thống năm 2026: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH giành giải nhất

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Sáng 30-9, tại sân bóng chuyền Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Giải bóng chuyền truyền thống lần thứ II năm 2026. 

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Ban Tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia giải. Ảnh: H.V

Tham gia giải đấu có 4 đội bóng, gồm: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH; Liên quân Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị (PX03), Phòng Tổ chức cán bộ (PX01) và Phòng Hậu cần (PH10); Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai; Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai.

Các đội bốc thăm thi đấu theo thể thức loại trực tiếp 1 lần thua. 2 đội thắng sẽ vào tranh giải nhất, 2 đội thua sẽ gặp nhau ở trận tranh giải ba.

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Các trận đấu diễn ra sôi nổi, tạo không khí hào hứng, thể hiện tinh thần thể thao và nhiệt tình của các vận động viên. Ảnh: H.V

Kết thúc giải, đội Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH giành giải nhất; đội Liên quân các phòng PX03, PX01, PH10 đoạt giải nhì. Giải ba thuộc về Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai; Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai nhận giải khuyến khích.

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Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các đội giành thành tích tại giải. Ảnh: H.V

Hoạt động nhằm kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (4/10/1961 - 4/10/2026) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH (4/10/2001 - 4/10/2026).

Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ và người lao động các đơn vị giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết; đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, thể lực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

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