Sôi nổi tranh tài các môn cờ, bơi và điền kinh tại Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 10-9, trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026, các môn cờ tướng, cờ vua, bơi và điền kinh đã diễn ra và thu hút đông đảo vận động viên (VĐV) tham gia tranh tài.

Môn cờ vua và cờ tướng có 127 VĐV đến từ 37 xã, phường, ngành trong tỉnh tham gia. Trong đó, môn cờ vua có 62 VĐV (41 VĐV nam và 21 VĐV nữ); môn cờ tướng có 65 VĐV nam.

Các kỳ thủ tranh tài ở các nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ, nam và đồng đội nam, nữ.

Các VĐV tranh tài ở môn cờ vua. Ảnh: H.V

Môn bơi có 88 VĐV đến từ 15 xã, phường, ngành tham dự. Các VĐV tranh tài ở 12 nội dung dành cho nam và nữ, gồm: bơi tự do 50 m, 100 m, 200 m và bơi ếch 50 m, 100 m, 200 m.

Môn bơi diễn ra sôi nổi với những màn tranh tài quyết liệt. Ảnh: H.V

Cùng với đó, môn điền kinh có 133 VĐV đến từ 24 xã, phường, ngành; thi đấu 16 nội dung. Ở nội dung nam có: chạy 100 m, 200 m, 400 m, 1.500 m, 5.000 m, tiếp sức 4x100 m, nhảy xa và đẩy tạ. Nội dung nữ gồm: chạy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3.000 m, tiếp sức 4x100 m, nhảy xa và đẩy tạ.

Các VĐV nỗ lực chinh phục thành tích ở các nội dung điền kinh. Ảnh: H.V

Với số lượng VĐV tham gia đông đảo cùng với nội dung thi đấu đa dạng, các môn cờ, bơi và điền kinh góp phần tạo không khí tranh tài sôi nổi tại Đại hội TDTT tỉnh Gia Lai năm 2026.