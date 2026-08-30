Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức giải bóng chuyền nam và cầu lông

(GLO)- Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi (28 và 29-8), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức bế mạc Giải bóng chuyền nam, cầu lông chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Tham gia giải có các đội bóng chuyền nam và cầu lông đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, chiến sĩ.

Giải đấu góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe, đồng thời tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các cơ quan, đơn vị.

Các vận động viên thi đấu sôi nổi ở môn cầu lông. Ảnh: Phương Huyền

Phát biểu tại lễ bế mạc, Thượng tá Nguyễn Mươi - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ban Tổ chức, tổ trọng tài, các cơ quan, đơn vị và vận động viên trong tổ chức, tham gia giải nghiêm túc, an toàn.

Thượng tá Nguyễn Mươi nhấn mạnh, hoạt động thể dục thể thao không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực cho bộ đội mà còn tạo môi trường giao lưu, gắn kết, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh; đồng thời là cơ sở tuyển chọn những vận động viên tiêu biểu vào các đội tuyển của Bộ CHQS tỉnh tham gia các giải do cấp trên tổ chức.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội đạt thành tích ở môn bóng chuyền nam. Ảnh: Phương Huyền

Kết thúc giải, ở môn bóng chuyền nam, giải nhất thuộc về đội 3 cơ quan Bộ CHQS tỉnh; giải nhì thuộc về Trung đoàn 739; giải ba thuộc về Trung đoàn 34. Ở môn cầu lông, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật giành giải nhất; Phòng Tham mưu giành giải nhì; Phòng Chính trị giành giải ba.