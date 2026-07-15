Phường An Khê vô địch giải bóng chuyền nam-nữ kết hợp năm 2026

(GLO)- Ngày 14-7, Công đoàn phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam-nữ kết hợp năm 2026 nhằm chào mừng 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2026).

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Giải đấu thu hút 5 đội bóng thuộc các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn phường An Khê gồm: phường An Khê, xã Kbang, xã Kông Chro, xã Đak Pơ và Công đoàn cơ sở Nhà máy Đường An Khê.

Trận chung kết giữa Công đoàn cơ sở xã Kbang và Công đoàn cơ sở phường An Khê.

﻿Ảnh: Lạc Hà

Các đội bóng đã thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt, hấp dẫn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo đoàn viên, người lao động.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho Công đoàn cơ sở phường An Khê; giải nhì thuộc về Công đoàn cơ sở xã Kbang; đồng giải ba thuộc về Công đoàn cơ sở xã Kông Chro và Công đoàn cơ sở Nhà máy Đường An Khê; Công đoàn cơ sở xã Đak Pơ giành giải khuyến khích.