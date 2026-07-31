Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Tin tức

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Võ sĩ Gia Lai giành huy chương vàng Giải Taekwondo quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Võ sĩ Gia Lai Nguyễn Thị Loan đã xuất sắc giành huy chương vàng tại Giải vô địch Taekwondo quốc tế Việt Nam mở rộng - CJ Vietnam Open 2026 vừa khép lại tại TP. Hồ Chí Minh.

Giải đấu năm nay diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-7 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP. Hồ Chí Minh). Giải do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cùng Tập đoàn CJ của Hàn Quốc phối hợp tổ chức.

vo-si-gia-lai-gianh-huy-chuong-vang-giai-taekwondo-quoc-te.jpg
Nguyễn Thị Loan (phải) đã giành huy chương vàng ở hạng cân 53 kg nữ. Ảnh: Đức Nhật

Đây là giải đấu được Liên đoàn Taekwondo thế giới công nhận là giải đấu quốc tế đạt cấp độ G1, áp dụng trọn vẹn hệ thống chấm điểm điện tử tiên tiến cùng đội ngũ trọng tài quốc tế điều hành theo tiêu chuẩn khắt khe nhất. Do đó, giải là một trong những cơ hội cho các vận động viên (VĐV) tích lũy điểm số hướng tới giành vé dự Olympic.

Giải năm nay đã quy tụ gần 170 VĐV đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiêu biểu như Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản và chủ nhà Việt Nam. Trong đó, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku đóng góp 4 VĐV vào thành phần của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Qua đó, VĐV hàng đầu Gia Lai là Nguyễn Thị Loan đã xuất sắc giành huy chương vàng ở hạng cân 53 kg nữ sau khi đánh bại Nguyễn Yến Nhi với tỷ số 2-0 trong trận chung kết.

cac-vdv-gia-lai-tham-gia-giai-deu-gianh-huy-chuong-anh-duc-nhat.jpg
Các VĐV Gia Lai tham gia giải đều giành huy chương. Ảnh: Đức Nhật

Ngoài ra, 3 VĐV khác của Gia Lai cũng đều giành huy chương. Cụ thể VĐV Hồ Sỹ Đức giành huy chương bạc ở hạng cân 63 kg nam; 2 VĐV Nguyễn Nhật Quang ở hạng cân 54 kg nam và Nguyễn Thị Mai hạng cân 49 kg nam cùng giành huy chương đồng.

Đây được xem là bước đà tốt cho Nguyễn Thị Loan khi cô đã giành vé tham dự ASIAD 20 diễn ra vào tháng 10-2026 tại Nhật Bản.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai giành 11 huy chương Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026.

Gia Lai giành 11 huy chương tại Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026

Tin tức

(GLO)- Kết thúc thi đấu nội dung cờ tiêu chuẩn tại Giải vô địch Cúp Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam và Giải cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026, đội tuyển cờ tướng Gia Lai giành thêm 2 huy chương, với 1 huy chương vàng (HCV) và 1 huy chương bạc (HCB).

Các võ sĩ trẻ boxing Gia Lai thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc năm 2026

Thêm kỳ vọng mới cho boxing Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Những tấm huy chương của đội tuyển trẻ boxing Gia Lai tại Giải vô địch boxing trẻ toàn quốc 2026 cho thấy hiệu quả công tác đào tạo. Với lực lượng võ sĩ trẻ giàu tiềm năng, boxing Gia Lai đang từng bước khẳng định vị thế và đủ sức cạnh tranh với các trung tâm đào tạo hàng đầu cả nước.

Gia Lai đã giành 9 huy chương Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia 2026.

Gia Lai đã giành 9 huy chương tại Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia

Tin tức

(GLO)- Hoàn thành các nội dung cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp tại Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026; đội tuyển cờ tướng Gia Lai đã giành được tổng cộng 3 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB) và 5 huy chương đồng (HCĐ).

Trần Võ Tuấn Kiệt (bìa trái) và Trần Võ Trí Tín giới thiệu thành tích thi đấu môn Karate của mình. Ảnh: R'Ô HOK

Anh em ruột chinh phục đấu trường Karate

Tin tức

(GLO)- Nhiều người dân ở làng Bah Leng (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) biết đến anh em ruột Trần Võ Tuấn Kiệt (SN 2008) và Trần Võ Trí Tín (SN 2010) là những võ sinh Karate tiêu biểu, mang về niềm tự hào cho địa phương.

Đoàn VĐV Gia Lai giành 58 huy chương tại Giải cờ vua miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026

Đoàn VĐV Gia Lai giành 58 huy chương tại Giải cờ vua miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026

Tin tức

(GLO)- Ngày 27-6, tại phường Quy Nhơn Nam, các kỳ thủ bước vào tranh tài cờ siêu chớp - nội dung cuối cùng trong khuôn khổ Giải cờ vua miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần thứ VIII năm 2026. Kết thúc tất cả nội dung, đoàn vận động viên (VĐV) tỉnh Gia Lai đã giành tổng cộng 58 huy chương.

null