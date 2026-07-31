Võ sĩ Gia Lai giành huy chương vàng Giải Taekwondo quốc tế

(GLO)- Võ sĩ Gia Lai Nguyễn Thị Loan đã xuất sắc giành huy chương vàng tại Giải vô địch Taekwondo quốc tế Việt Nam mở rộng - CJ Vietnam Open 2026 vừa khép lại tại TP. Hồ Chí Minh.

Giải đấu năm nay diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-7 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TP. Hồ Chí Minh). Giải do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh cùng Tập đoàn CJ của Hàn Quốc phối hợp tổ chức.

Nguyễn Thị Loan (phải) đã giành huy chương vàng ở hạng cân 53 kg nữ. Ảnh: Đức Nhật

Đây là giải đấu được Liên đoàn Taekwondo thế giới công nhận là giải đấu quốc tế đạt cấp độ G1, áp dụng trọn vẹn hệ thống chấm điểm điện tử tiên tiến cùng đội ngũ trọng tài quốc tế điều hành theo tiêu chuẩn khắt khe nhất. Do đó, giải là một trong những cơ hội cho các vận động viên (VĐV) tích lũy điểm số hướng tới giành vé dự Olympic.

Giải năm nay đã quy tụ gần 170 VĐV đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiêu biểu như Hàn Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản và chủ nhà Việt Nam. Trong đó, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku đóng góp 4 VĐV vào thành phần của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Qua đó, VĐV hàng đầu Gia Lai là Nguyễn Thị Loan đã xuất sắc giành huy chương vàng ở hạng cân 53 kg nữ sau khi đánh bại Nguyễn Yến Nhi với tỷ số 2-0 trong trận chung kết.

Các VĐV Gia Lai tham gia giải đều giành huy chương. Ảnh: Đức Nhật

Ngoài ra, 3 VĐV khác của Gia Lai cũng đều giành huy chương. Cụ thể VĐV Hồ Sỹ Đức giành huy chương bạc ở hạng cân 63 kg nam; 2 VĐV Nguyễn Nhật Quang ở hạng cân 54 kg nam và Nguyễn Thị Mai hạng cân 49 kg nam cùng giành huy chương đồng.

Đây được xem là bước đà tốt cho Nguyễn Thị Loan khi cô đã giành vé tham dự ASIAD 20 diễn ra vào tháng 10-2026 tại Nhật Bản.