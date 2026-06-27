(GLO)- Tại giải Vô địch Taekwondo các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 vừa khép lại tại tỉnh Lai Châu, các võ sĩ Gia Lai đã giành được 22 huy chương các loại và xếp thứ 7 toàn đoàn.

Theo đó, giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 19 đến 26-6 tại Nhà thi đấu tỉnh Lai Châu với sự góp mặt của gần 1.000 vận động viên (VĐV) đến từ 32 đoàn trong cả nước.

Các võ sĩ Gia Lai giành 22 huy chương tại Giải Vô địch Taekwondo các câu lạc bộ quốc gia. Ảnh: Đức Nhật

Tại giải này, đoàn Gia Lai tham gia với tổng số 38 VĐV đến Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh (25 VĐV) cùng Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku (13 VĐV).

Nguyễn Thị Mai giành huy chương vàng ở hạng cân 53 kg nữ lứa tuổi vô địch. Ảnh: Đức Nhật

Kết thúc giải đấu, các võ sĩ Gia Lai đã giành được 22 huy chương với 3 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 10 huy chương đồng. Thành tích này giúp Gia Lai xếp thứ 7 trong tổng số các đoàn tham gia tranh tài.

3 tấm huy chương vàng thuộc về 2 chị em song sinh Nguyễn Thị Loan và Nguyễn Thị Mai, lần lượt ở hạng cân 49 kg và 53 kg nữ lứa tuổi vô địch; VĐV Võ Thị Hồng Thắm ở hạng cân 59 kg nữ lứa tuổi 15-17.

Võ Thị Hồng Thắm giành huy chương vàng ở hạng cân 59 kg nữ lứa tuổi 15-17. Ảnh: Đức Nhật

Giải là cơ hội để các VĐV Gia Lai cọ xát, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn để hướng tới những giải đấu lớn trong thời gian tới.