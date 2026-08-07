Kết quả bóng chuyền nữ Việt Nam vs Indonesia: Việt Nam thua ngược 2-3 ở SEA V.Cup 2026

(GLO)- Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dẫn Indonesia 2-0 nhưng không thể bảo toàn lợi thế, để đối thủ thắng ngược 3-2 trong trận ra quân chặng 2 SEA V.Cup 2026 chiều 7/8 tại Chiang Mai, Thái Lan.

Chiều 7/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận ra quân chặng 2 SEA V.Cup 2026 gặp Indonesia. Thanh Thúy và các đồng đội khởi đầu đầy hứng khởi, thắng liên tiếp hai set đầu, nhưng Indonesia kiên trì bám đuổi trước khi tạo nên cuộc lội ngược dòng sau 5 set.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Indonesia trận ra quân chặng 2 SEA V.Cup 2026 - Ảnh: Vietcontent

Đáng tiếc nhất với tuyển Việt Nam là việc đánh mất lợi thế dẫn 2-0. Sau khi Indonesia đưa trận đấu vào set quyết định, đội bóng xứ vạn đảo tiếp tục duy trì đà hưng phấn và thắng 15-9, qua đó khép lại màn ngược dòng với tỷ số chung cuộc 3-2.

Kết quả Việt Nam vs Indonesia

Set Việt Nam Indonesia Set 1 25 20 Set 2 25 18 Set 3 22 25 Set 4 20 25 Set 5 9 15 Chung cuộc 2 3

Việt Nam khởi đầu ấn tượng

Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc tốt và nhanh chóng tạo được thế chủ động trong set đầu.

Sau những điểm số đầu giằng co, các học trò của HLV Ngọc Hoa dần tạo khoảng cách nhờ khả năng tấn công hiệu quả trên lưới. Bích Thủy chơi nổi bật, trong khi các mũi đánh biên liên tục gây khó khăn cho hàng chắn Indonesia.

Có thời điểm đội tuyển Việt Nam dẫn 20-13. Indonesia nỗ lực bám đuổi ở cuối set nhưng không thể đảo ngược tình thế.

Ở điểm quyết định, một tình huống challenge xác định bóng đã chạm tay chắn Indonesia giúp Việt Nam khép lại set đầu với chiến thắng 25-20.

Quỳnh Hương tỏa sáng, Việt Nam dẫn 2-0

Set thứ hai tiếp tục chứng kiến màn trình diễn tốt của đội tuyển Việt Nam.

Indonesia tạo ra một số khó khăn ở đầu set, nhưng khi hệ thống tấn công vận hành ổn định, Việt Nam nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát.

Phạm Quỳnh Hương để lại nhiều dấu ấn ở vị trí chủ công. Tay đập trẻ liên tục có những pha xử lý hiệu quả, trong khi Bích Thủy đóng góp những tình huống tấn công nhanh và chắn bóng.

Việt Nam dần nới rộng khoảng cách và thắng 25-18.

Dẫn 2-0 sau hai set, đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội rất lớn giành chiến thắng ngay trong trận mở màn chặng 2.

Indonesia bắt đầu cuộc lội ngược dòng

Set 3 chứng kiến thế trận thay đổi.

Indonesia cải thiện đáng kể khả năng phòng thủ, phát bóng và tổ chức tấn công. Trong khi đó, tuyển Việt Nam không còn duy trì được sự ổn định như hai set đầu.

Hai đội giằng co quyết liệt. Việt Nam từng san bằng tỷ số 19-19 rồi tiếp tục bám đuổi tới những điểm cuối cùng.

Lưu Thị Huệ, Ánh Thảo, Quỳnh Hương và Bích Thủy đều có những tình huống ghi điểm đáng chú ý, nhưng Indonesia tận dụng cơ hội tốt hơn ở thời điểm quyết định.

Đội bóng xứ vạn đảo thắng 25-22, rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2.

Việt Nam đánh mất lợi thế trong set 4

Sau khi thắng set 3, Indonesia bước vào set 4 với tâm lý hưng phấn hơn.

Đội bóng xứ vạn đảo liên tục tạo khoảng cách, trong khi tuyển Việt Nam gặp khó ở cả bước một lẫn khâu kết thúc những tình huống tấn công.

Thanh Thúy được sử dụng nhằm gia tăng sức mạnh cho hàng công và có những thời điểm giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách. Tuy nhiên, Indonesia vẫn duy trì được lợi thế.

Đội tuyển Việt Nam không thể tạo ra cuộc ngược dòng trong set đấu này và để Indonesia thắng 25-20.

Tỷ số trận đấu được cân bằng 2-2, buộc hai đội phải bước vào set 5 phân định thắng thua.

Set 5: Indonesia thắng 15-9, hoàn tất màn ngược dòng

Set quyết định khởi đầu khá cân bằng.

Nguồn ảnh: Vietcontent

Việt Nam có điểm trước và hai đội liên tục bám đuổi trong những tình huống đầu tiên. Thanh Thúy ghi điểm để giúp đội tuyển Việt Nam cân bằng tỷ số 3-3.

Tuy nhiên, Indonesia sau đó dần vượt lên. Khả năng phòng thủ và chắn bóng của đối thủ tiếp tục gây nhiều khó khăn cho các tay đập Việt Nam.

Indonesia dẫn 6-4 trước khi Việt Nam cố gắng rút ngắn khoảng cách. Khi hai đội đổi sân, đội bóng xứ vạn đảo đang giữ lợi thế 8-6.

Đây cũng là thời điểm Indonesia tăng tốc.

Việt Nam gặp khó trong việc tổ chức những đợt tấn công liên tục, trong khi đối thủ duy trì được sự chắc chắn và tận dụng tốt hơn các cơ hội có được.

Khoảng cách tiếp tục được nới rộng. Indonesia tiến tới match-point và khép lại set quyết định với tỷ số 15-9.

Sau 5 set, Indonesia thắng ngược Việt Nam 3-2.

Từ thế dẫn 2-0 đến thất bại đáng tiếc

Đây là một trận đấu để lại nhiều tiếc nuối với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Hai set đầu cho thấy Việt Nam hoàn toàn có khả năng kiểm soát trận đấu khi bước một ổn định và những phương án tấn công được triển khai đa dạng. Quỳnh Hương gây ấn tượng, Bích Thủy mang lại hiệu quả trên lưới, còn Thanh Thúy vẫn là điểm tựa quan trọng trong những thời điểm khó khăn.

Nhưng từ set 3, thế trận đảo chiều.

Indonesia chơi quyết liệt hơn trong phòng thủ, cải thiện khả năng chắn bóng và gây sức ép lớn lên bước một của Việt Nam. Việc không thể duy trì sự ổn định khiến các học trò của HLV Ngọc Hoa mất dần quyền kiểm soát.

Khi trận đấu kéo sang set 5, Indonesia là đội giữ được sự hưng phấn và chính xác tốt hơn.

Thất bại 2-3 vì thế càng đáng tiếc khi Việt Nam từng chỉ còn cách chiến thắng một set đấu sau khi dẫn 2-0.

Việt Nam cần nhanh chóng lấy lại tinh thần

Kết quả trước Indonesia khiến chặng 2 SEA V.Cup 2026 trở nên khó khăn hơn với đội tuyển Việt Nam ngay từ trận đầu tiên.

Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ gặp Philippines lúc 13h00 ngày 8/8 trước khi đối đầu chủ nhà Thái Lan lúc 16h30 ngày 9/8.

Khoảng thời gian hồi phục giữa các trận không dài. Bởi vậy, bên cạnh vấn đề thể lực, ban huấn luyện cần nhanh chóng giúp các cầu thủ ổn định tâm lý sau trận đấu kéo dài 5 set.

Điểm tích cực là Việt Nam vẫn cho thấy nhiều tín hiệu khả quan trong hai set đầu. Nếu cải thiện sự ổn định ở bước một và hạn chế những chuỗi mất điểm kéo dài, Thanh Thúy cùng các đồng đội vẫn còn cơ hội tạo ra những kết quả tích cực trong hai lượt trận còn lại.