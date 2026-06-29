Tay vợt người Gia Lai giành huy chương vàng ở Giải Vô địch Cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia

(GLO)- Tay vợt trẻ Nguyễn Khả Ngân (SN 2013, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) vừa xuất sắc giành huy chương vàng ở Giải Vô địch Cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2026.

Theo đó, ngày 27-6, tại Cung Thể thao Tiên Sơn (TP. Đà Nẵng), Giải Vô địch Cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia 2026 - tranh giải Donex chính thức khép lại sau gần 1 tuần tranh tài.

Nguyễn Khả Ngân (bên trái bục số 1) giành huy chương vàng ở nội dung đôi nữ lứa tuổi U15. Ảnh: Văn Hùng

Giải đấu có sự góp mặt của gần 600 tay vợt đến từ 27 đoàn trong cả nước. Tại giải này, vận động viên (VĐV) người Gia Lai là Nguyễn Khả Ngân đã xuất sắc giành 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc khi thi đấu cho đoàn tỉnh Hưng Yên.

Tấm huy chương vàng của Khả Ngân ở nội dung đôi nữ lứa tuổi U15 và huy chương bạc ở nội dung đơn nữ lứa tuổi U15.

Ngoài ra, 2 VĐV khác người Gia Lai cũng đạt thứ hạng cao ở giải này là Hồ Trọng Tiến giành huy chương bạc đôi nam, huy chương đồng đôi nam - nữ lứa tuổi U17 khi thi đấu cho đoàn TP. Huế; Nguyễn Minh Khuê giành huy chương đồng đôi nữ lứa tuổi U17 khi thi đấu cho đoàn TP. Hải Phòng.

Nguyễn Minh Khuê (thứ 2 từ phải sang) giành huy chương vàng nội dung đôi nữ lứa tuổi U17. Ảnh: Văn Hùng

Cả 3 VĐV trên đều sinh ra và lớn lên tại Gia Lai và từng thi đấu cho Gia Lai tại nhiều giải đấu trẻ. Tuy nhiên, vì tỉnh nhà không có đội tuyển Cầu lông đào tạo thể thao thành tích cao nên đã phải đầu quân cho các đơn vị có đội tuyển để có điều kiện tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp.

Trong số này Khả Ngân và Trọng Tiến đang là thành viên của đội tuyển trẻ Cầu lông quốc gia.