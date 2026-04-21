Khai mạc Trưng bày chuyên đề Di sản văn hóa Huế tại Bảo tàng Pleiku

Trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa Huế - Hội nhập, sáng tạo và phát triển” diễn ra từ ngày 21-4 đến ngày 24-5, gồm 2 khu vực chính: không gian trưng bày và không gian quảng diễn - trải nghiệm.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề "Di sản văn hóa Huế - Hội nhập, sáng tạo và phát triển". Ảnh: H.H

Tại khu vực trưng bày, thông qua gần 100 ảnh tư liệu và hiện vật, công chúng được giới thiệu, tìm hiểu về các di sản văn hóa thế giới, di sản khu vực của TP. Huế được UNESCO công nhận, ghi danh; hệ thống di sản phi vật thể của TP. Huế được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; giới thiệu, quảng bá các làng nghề thủ công truyền thống, tiêu biểu của TP. Huế.

Các đại biểu và công chúng được nghe giới thiệu về văn hóa - lịch sử Huế tại không gian trưng bày. Ảnh: H.H

Ở không gian quảng diễn và trải nghiệm, công chúng có thể trực tiếp tìm hiểu và tham gia vào một số công đoạn của nghề làm mây tre đan Bao La và nghề làm hoa giấy Thanh Tiên - hai làng nghề đặc trưng, gắn với đời sống văn hóa lâu đời của vùng đất cố đô.

Bên cạnh việc giới thiệu đến công chúng những giá trị văn hóa - lịch sử đặc trưng của TP. Huế, sự kiện còn là một trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026), Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4); 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).