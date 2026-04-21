Khai mạc Trưng bày chuyên đề Di sản văn hóa Huế tại Bảo tàng Pleiku

(GLO)- Sáng 21-4, tại Bảo tàng Pleiku (phường Pleiku), Bảo tàng Lịch sử TP. Huế phối hợp cùng Bảo tàng Pleiku khai mạc trưng bày chuyên đề với chủ đề: “Di sản văn hóa Huế - Hội nhập, sáng tạo và phát triển”.

Trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa Huế - Hội nhập, sáng tạo và phát triển” diễn ra từ ngày 21-4 đến ngày 24-5, gồm 2 khu vực chính: không gian trưng bày và không gian quảng diễn - trải nghiệm.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề "Di sản văn hóa Huế - Hội nhập, sáng tạo và phát triển". Ảnh: H.H

Tại khu vực trưng bày, thông qua gần 100 ảnh tư liệu và hiện vật, công chúng được giới thiệu, tìm hiểu về các di sản văn hóa thế giới, di sản khu vực của TP. Huế được UNESCO công nhận, ghi danh; hệ thống di sản phi vật thể của TP. Huế được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; giới thiệu, quảng bá các làng nghề thủ công truyền thống, tiêu biểu của TP. Huế.

Các đại biểu và công chúng được nghe giới thiệu về văn hóa - lịch sử Huế tại không gian trưng bày. Ảnh: H.H

Ở không gian quảng diễn và trải nghiệm, công chúng có thể trực tiếp tìm hiểu và tham gia vào một số công đoạn của nghề làm mây tre đan Bao La và nghề làm hoa giấy Thanh Tiên - hai làng nghề đặc trưng, gắn với đời sống văn hóa lâu đời của vùng đất cố đô.

Bên cạnh việc giới thiệu đến công chúng những giá trị văn hóa - lịch sử đặc trưng của TP. Huế, sự kiện còn là một trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam họp tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026), Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4); 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Trích đoạn hát bội Ông già cõng vợ đi xem hội do các nghệ sĩ Đoàn tuồng Đào Tấn biểu diễn thu hút sự theo dõi của học sinh. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đưa hát bội, bài chòi đến học đường

(GLO)-Gần 300 học sinh Trường THCS Cát Hanh (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã có một buổi trải nghiệm đặc biệt với những loại hình nghệ thuật truyền thống: hát bội, bài chòi. Qua đó, khơi dậy tình yêu di sản trong thế hệ trẻ.

Ươm mầm văn chương trong trường học

(GLO)- Nhằm gắn kết những bạn trẻ yêu văn chương, một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thành lập câu lạc bộ (CLB) văn học. Ðây là những mô hình sinh hoạt thiết thực và đang từng bước trở thành “vườn ươm” nuôi dưỡng đam mê sáng tác trong học sinh.

Phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao dịp 30-4 và 1-5.

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, UBND phường Hoài Nhơn Đông sẽ tổ chức chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông thống nhất - Hoài Nhơn Đông hội tụ”.

Gia Lai hưởng ứng Cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV

(GLO)- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai vừa có công văn về việc phối hợp tuyên truyền, triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV - năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức.

Giữ dấu quê hương qua dự án âm nhạc

(GLO)- Từ giấc mơ dang dở gần 10 năm, nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc trở lại với âm nhạc bằng tất cả trải nghiệm sống và tình yêu văn hóa. Dự án “Việt Nam mình đẹp lắm”, mở đầu bằng phần “Gió đại ngàn thổi qua miền đất Võ” là hành trình đi tìm và lưu giữ hồn cốt quê hương qua từng giai điệu.

Lễ Thanh minh - nét đẹp nhân văn từ những xóm làng

(GLO)- Từ đầu tháng giêng đến nay, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai rộn ràng tổ chức lễ Thanh minh theo phong tục cổ truyền. Không chỉ là dịp tảo mộ, tưởng nhớ tiền nhân và những vong linh vô chủ, lễ Thanh minh đã trở thành ngày hội cộng đồng, gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

(GLO)- Ngày 7-1-2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và khẳng định quan điểm phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

