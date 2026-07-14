11 kỳ thủ Gia Lai tham dự Giải vô địch Cúp Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam - Cờ tướng đồng đội quốc gia 2026

(GLO)- Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026 diễn ra tại tỉnh Thái Nguyên, quy tụ gần 180 vận động viên (VĐV) của 15 đoàn trên cả nước. Đoàn Gia Lai tham dự giải với 1 huấn luyện viên và 8 VĐV.

Giải vô địch Cúp Liên đoàn cờ tướng Việt Nam và Cờ tướng đồng đội quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 13 đến 22-7. Tại đây, các kỳ thủ sẽ thi đấu ở 4 thể loại gồm cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp, với nhiều nội dung như: đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đồng đội hỗn hợp nam - nữ, đồng đội nam truyền thống, đồng đội nữ truyền thống, đôi nam truyền thống, đồng đội hỗn hợp nam - nữ truyền thống, cá nhân nam, cá nhân nữ, cá nhân nam truyền thống và cá nhân nữ truyền thống.

Đại diện đoàn Gia Lai, huấn luyện viên Nguyễn Hoàng Chính (bìa trái) nhận cờ lưu niệm từ Ban tổ chức. Ảnh: ĐVCC

Theo điều lệ, ở nội dung cờ tiêu chuẩn, mỗi kỳ thủ có 60 phút và được cộng 30 giây sau mỗi nước đi kể từ nước đầu tiên. Cờ nhanh thi đấu với thời gian 10 phút, cộng 5 giây mỗi nước; cờ chớp là 3 phút, cộng 3 giây mỗi nước; còn cờ siêu chớp là 1 phút, cộng 2 giây mỗi nước.

Đây là dịp để các kỳ thủ Gia Lai cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trước những đối thủ mạnh đến từ các địa phương có phong trào cờ tướng phát triển như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai, Quảng Ninh và chủ nhà Thái Nguyên.