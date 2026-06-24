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29 kỳ thủ Gia Lai tham gia Giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia năm 2026

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Ngày 24-6, đoàn cờ tướng Gia Lai với 29 kỳ thủ trẻ bắt đầu tranh tài tại Giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia năm 2026.

Giải vô địch cờ tướng trẻ quốc gia năm 2026 diễn ra từ ngày 23-6 đến 2-7 tại công viên APEC (phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Giải do Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng tổ chức.

Giải đấu thu hút 395 vận động viên (VĐV) đến từ 12 đơn vị trên cả nước tham gia tranh tài, gồm: TP. Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đồng Nai, Lào Cai, CLB Buôn Ma Thuột, TP. Huế, Gia Lai, Thái Nguyên Kỳ Đạo và TP. Đà Nẵng. Trong đó, đoàn Gia Lai góp mặt với 29 VĐV.

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Các VĐV tranh tài ở nội dung cờ nhanh. Ảnh: Quang Nhật

Giải đấu tổ chức thi đấu ở các nhóm tuổi U6, U8, U10, U12, U14, U16, U18 và U20 đối với cả nam và nữ. Các kỳ thủ tranh tài ở các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ thuộc hai bảng tiêu chuẩn và truyền thống.

Trong đó, bảng tiêu chuẩn không phân biệt đẳng cấp và thành tích, gồm các nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp. Bảng truyền thống dành cho các kỳ thủ chưa có đẳng cấp từ cấp 1 trở lên và chưa từng giành huy chương tại các giải quốc gia, quốc tế trước ngày 4-6-2026.

Giải đấu được tổ chức nhằm phát triển phong trào tập luyện cờ tướng trong cả nước; đồng thời phát hiện, tuyển chọn và xây dựng lực lượng vận động viên trẻ chất lượng cho các đội tuyển địa phương và quốc gia.

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