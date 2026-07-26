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84 kỳ thủ tham gia Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026

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HUỲNH VỸ

(GLO)- Chiều 25-7, Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026 đã khởi tranh tại phường Quy Nhơn.

Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung và Tây Nguyên mở rộng năm 2026 do Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức, thu hút 84 kỳ thủ đến từ 10 đơn vị tham gia. Trong đó, đoàn vận động viên Gia Lai góp mặt với 44 kỳ thủ.

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Ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa- Thể Thao và Du lịch (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam. Ảnh: H.V

Các VĐV tranh tài ở 3 nội dung gồm cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp; thi đấu các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ ở các nhóm tuổi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 20.

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Tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải. Ảnh: H.V

Ở nội dung cờ nhanh, mỗi bên có 15 phút và được cộng 5 giây sau mỗi nước đi; cờ chớp có 3 phút và được cộng 3 giây sau mỗi nước đi; cờ siêu chớp có 1 phút và được cộng 2 giây sau mỗi nước đi.

Riêng các VĐV nam, nữ đã đạt đẳng cấp cấp I, kiện tướng quốc gia hoặc giành huy chương cá nhân tại các giải vô địch quốc gia, giải vô địch trẻ quốc gia không được tham dự các nhóm tuổi 7, 9, 11, 13 và 15.

Giải đấu tạo môi trường thi đấu, giao lưu, cọ xát chuyên môn cho các VĐV trẻ; tăng cường giao lưu giữa các địa phương, góp phần nâng cao chất lượng phong trào cờ tướng trong cả nước.

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