Đội U11 tỉnh Gia Lai tranh tài tại Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc

Vòng chung kết Giải Bóng đá nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026 diễn ra từ ngày 21-7 đến 6-8 tại tỉnh Đắk Lắk, quy tụ 24 đội bóng xuất sắc đã vượt qua vòng loại các khu vực.

Các đội được chia thành 6 bảng đấu (mỗi bảng 4 đội) thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm xếp hạng. Kết thúc vòng bảng, 12 đội xếp thứ nhất, nhì và 4 đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất ở 6 bảng vào thi đấu vòng trong.

Tham dự giải, đội U11 tỉnh Gia Lai có 16 cầu thủ được tuyển chọn từ các đội bóng đá phong trào trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian chuẩn bị, Ban huấn luyện đội U11 tỉnh Gia Lai đã xây dựng giáo án tập luyện phù hợp, đồng thời chú trọng rèn luyện bản lĩnh thi đấu giúp các cầu thủ có sự tự tin và tâm lý tốt trước ngày tranh tài. Được biết, ngoài đội U11 tỉnh Gia Lai, vòng chung kết năm nay còn có U11 LPBank Hoàng Anh Gia Lai góp mặt.

Giải Bóng đá nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026 do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Đây là một trong những sân chơi uy tín, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng cho bóng đá Việt Nam.