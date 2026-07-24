Gia Lai giành 7 huy chương tại Giải vô địch wushu trẻ quốc gia 2026

Trong đó, HCV tại Giải vô địch wushu trẻ quốc gia 2026 do công của VĐV Nguyễn Văn Phong (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku) ở nội dung sanda, hạng cân 48 kg.
Giải vô địch wushu trẻ quốc gia 2026 do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam tổ chức từ ngày 15 đến 24-7.
Giải quy tụ hơn 600 cán bộ, huấn luyện viên và VĐV của 20 tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước. Các VĐV tranh tài ở hai nội dung taolu (biểu diễn) và sanda (tán thủ) với nhiều nhóm tuổi, hạng cân khác nhau.
Tham dự giải, đoàn Gia Lai có 14 VĐV, gồm 7 VĐV của Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định (4 VĐV nội dung sanda, 3 VĐV nội dung taolu) và 7 VĐV của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku (7 VĐV sanda).
Ở kết quả toàn đoàn, Hà Nội giành ngôi đầu ở cả hai nội dung taolu và sanda với 50 HCV, 21 HCB, 4 HCĐ; TP. Hồ Chí Minh xếp thứ nhì với 6 HCV, 7 HCB, 17 HCĐ; chủ nhà Thanh Hóa đứng thứ ba với 5 HCV, 7 HCB, 11 HCĐ.