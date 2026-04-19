Gia Lai giành 6 huy chương tại Giải vô địch wushu các CLB quốc gia năm 2026

(GLO)- Tại Giải vô địch wushu các câu lạc bộ (CLB) quốc gia năm 2026, các vận động viên (VĐV) Gia Lai đã giành tổng cộng 6 huy chương, với 1 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB) và 4 huy chương đồng (HCĐ).

Cụ thể, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định tham gia Giải vô địch wushu các CLB quốc gia năm 2026 với 7 VĐV và đoạt 1 HCV, 3 HCĐ.

Tấm HCV hạng cân 90 kg thuộc về VĐV Nguyễn Trung Kiên; 3 HCĐ do công của các VĐV Trịnh Văn Lưu (Thái cực quyền), Lê Nguyễn Khánh Linh (hạng cân 60 kg) và Nguyễn Cẩm Nhung (hạng cân 45 kg).

VĐV Nguyễn Trung Kiên giành HCV nội dung sanda, hạng cân 90 kg. Ảnh: ĐVCC

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Pleiku tham gia với 2 VĐV, giành 1 HCB và 1 HCĐ. Trong đó, VĐV Nguyễn Tiến Dũng đoạt HCB (hạng cân 56 kg), Nguyễn Văn Phong mang về HCĐ (hạng cân 52 kg).

Các VĐV Gia Lai giành 1 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ tại Giải vô địch wushu các CLB toàn quốc năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Giải đấu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục Thể dục thể thao tổ chức, quy tụ gần 300 VĐV thuộc các tỉnh, thành và ngành trên cả nước. Các VĐV tranh tài ở 2 nội dung chính: taolu (biểu diễn quyền) và sanda (đối kháng).

Đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu thể thao quốc gia, nhằm đánh giá trình độ chuyên môn, năng lực của các VĐV; qua đó tuyển chọn những nhân tố tiêu biểu bổ sung cho đội tuyển quốc gia.