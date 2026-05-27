Hơn 700 vận động viên tranh tài Đại hội Thể dục thể thao xã Kon Gang

Đại hội Thể dục thể thao xã Kon Gang quy tụ hơn 700 vận động viên của 24 đoàn đến từ các cơ quan, đơn vị, thôn, làng trên địa bàn tham gia tranh tài ở 6 môn: bóng chuyền, bóng bàn, đẩy gậy, bắn nỏ, nhảy bao bố và kéo co. Đại hội khởi tranh từ ngày 20-5 và dự kiến bế mạc vào chiều 27-5.

Các vận động viên thi đấu môn đẩy gậy. Ảnh: ĐV

Đại hội nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các thôn, làng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn.