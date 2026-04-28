Hơn 700 vận động viên tranh tài Đại hội Thể dục thể thao xã Kông Chro

(GLO)- Ngày 28-4, UBND xã Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã lần thứ I năm 2026.

Quang cảnh lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao xã Kông Chro lần thứ I năm 2026. Ảnh: Đ.V

Đại hội Thể dục thể thao xã Kông Chro quy tụ hơn 700 vận động viên thuộc 12 đoàn đến từ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học, các thôn, làng tham gia tranh tài ở 9 môn thi đấu gồm: bóng đá, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, cờ tướng, điền kinh, bóng chuyền, cà kheo và cầu lông. Đại hội khởi tranh từ ngày 15-4 và dự kiến kết thúc vào chiều 28-4.

Các vận động viên thi đấu môn bóng chuyền. Ảnh: Đ.V

Đại hội nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời là dịp để địa phương phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng các vận động viên xuất sắc để chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.